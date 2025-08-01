https://1prime.ru/20250801/bakanov-860192897.html

В НАСА "дали добро" на обсуждение совместных проектов с "Роскосмосом"

В НАСА "дали добро" на обсуждение совместных проектов с "Роскосмосом" - 01.08.2025, ПРАЙМ

В НАСА "дали добро" на обсуждение совместных проектов с "Роскосмосом"

И.о. главы НАСА Шон Даффи "дал добро" на прямые технические обсуждения между "Роскосмосом" и НАСА совместных проектов, заявил глава российской госкорпорации... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T08:32+0300

2025-08-01T08:32+0300

2025-08-01T08:32+0300

технологии

россия

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дмитрий баканов

наса

роскосмос

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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ. И.о. главы НАСА Шон Даффи "дал добро" на прямые технические обсуждения между "Роскосмосом" и НАСА совместных проектов, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. Ранее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов встретился в США с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, они обсудили работу по Международной космической станции, лунным программам, освоение дальнего космоса. "Он (и.о. главы НАСА Шон Даффи - ред.), по сути, дал добро своим подчиненным на прямые технические обсуждения между "Роскосмосом" и НАСА совместных проектов. И мы к следующей встрече, к ноябрю-декабрю, подготовим полноценную повестку, на техническом уровне ее проработаем, чтобы выйти на какие-то уже конкретные решения", - сказал Баканов российским журналистам. Эти решения, отметил он, "будут зависеть в том числе от геополитической обстановки и настроения во взаимоотношениях".

https://1prime.ru/20250801/bakanov-860190964.html

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технологии, россия, сша, дмитрий баканов, наса, роскосмос