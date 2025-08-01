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В НАСА "дали добро" на обсуждение совместных проектов с "Роскосмосом" - 01.08.2025, ПРАЙМ
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В НАСА "дали добро" на обсуждение совместных проектов с "Роскосмосом"
В НАСА "дали добро" на обсуждение совместных проектов с "Роскосмосом" - 01.08.2025, ПРАЙМ
В НАСА "дали добро" на обсуждение совместных проектов с "Роскосмосом"
И.о. главы НАСА Шон Даффи "дал добро" на прямые технические обсуждения между "Роскосмосом" и НАСА совместных проектов, заявил глава российской госкорпорации... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:32+0300
2025-08-01T08:32+0300
технологии
россия
сша
дмитрий баканов
наса
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ. И.о. главы НАСА Шон Даффи "дал добро" на прямые технические обсуждения между "Роскосмосом" и НАСА совместных проектов, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. Ранее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов встретился в США с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, они обсудили работу по Международной космической станции, лунным программам, освоение дальнего космоса. "Он (и.о. главы НАСА Шон Даффи - ред.), по сути, дал добро своим подчиненным на прямые технические обсуждения между "Роскосмосом" и НАСА совместных проектов. И мы к следующей встрече, к ноябрю-декабрю, подготовим полноценную повестку, на техническом уровне ее проработаем, чтобы выйти на какие-то уже конкретные решения", - сказал Баканов российским журналистам. Эти решения, отметил он, "будут зависеть в том числе от геополитической обстановки и настроения во взаимоотношениях".
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технологии, россия, сша, дмитрий баканов, наса, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, США, Дмитрий Баканов, НАСА, Роскосмос
08:32 01.08.2025
 
В НАСА "дали добро" на обсуждение совместных проектов с "Роскосмосом"

Баканов: в НАСА "дали добро" на обсуждение совместных проектов с "Роскосмосом"

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтарт РН "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-11М"
Старт РН Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз ТМА-11М - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ. И.о. главы НАСА Шон Даффи "дал добро" на прямые технические обсуждения между "Роскосмосом" и НАСА совместных проектов, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов встретился в США с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, они обсудили работу по Международной космической станции, лунным программам, освоение дальнего космоса.
"Он (и.о. главы НАСА Шон Даффи - ред.), по сути, дал добро своим подчиненным на прямые технические обсуждения между "Роскосмосом" и НАСА совместных проектов. И мы к следующей встрече, к ноябрю-декабрю, подготовим полноценную повестку, на техническом уровне ее проработаем, чтобы выйти на какие-то уже конкретные решения", - сказал Баканов российским журналистам.
Эти решения, отметил он, "будут зависеть в том числе от геополитической обстановки и настроения во взаимоотношениях".
Международная космическая станция - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС, заявил глава "Роскосмоса"
08:14
 
ТехнологииРОССИЯСШАДмитрий БакановНАСАРоскосмос
 
 
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