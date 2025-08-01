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Банки смогут открывать счета подросткам только с согласия их родителей

Банки смогут открывать счета подросткам только с согласия их родителей - 01.08.2025, ПРАЙМ

Банки смогут открывать счета подросткам только с согласия их родителей

Российские банки теперь смогут открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей, соответствующий закон вступил | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T00:19+0300

2025-08-01T00:19+0300

2025-08-01T00:19+0300

банки

финансы

общество

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российские банки теперь смогут открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей, соответствующий закон вступил в силу с 1 августа. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Цель закона - защита детей от мошенничества. Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, подростки начиная с 14 лет могли самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. Банки широко использовали практику открытия счетов несовершеннолетним без письменного согласия их законных представителей, обосновывая такой порядок тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада. По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи им карт увеличивался на 20-25%. В 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек в возрасте до 18 лет. При этом, как указывал Володин, преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их оформлять дебетовые карты, которые в дальнейшем могут использоваться в мошеннических целях. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - так называемыми дропперами. Родители об этом, как правило, не знают. Закон позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных поступков, подчеркивал Володин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, общество , вячеслав володин, госдума