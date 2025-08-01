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Банки в России начали снижать ставки по накопительным счетам

Банки в России начали снижать ставки по накопительным счетам - 01.08.2025, ПРАЙМ

Банки в России начали снижать ставки по накопительным счетам

Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений и следят... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:48+0300

2025-08-01T15:48+0300

2025-08-01T15:48+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений и следят за ситуацией, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Сбербанк с 31 июля снизил максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентных пункта - до 14%, говорится в сообщении банка. "Последнюю корректировку ставок мы провели сегодня, 1 августа. На данный момент ставка по накопительному счету составляет 18% годовых в первые три месяца после открытия и 12% с четвертого месяца. Дальнейшие решения по ставкам будут зависеть от динамики портфеля, рыночной конъюнктуры и корректировок ключевой ставки", - сообщили в пресс-службе Совкомбанка. В пресс-службе ПСБ рассказали, что в линейке накопительных счетов текущая максимальная ставка составляет 22% годовых с учетом надбавки за траты по картам, минимальная ставка - 5%. "С начала года максимальная ставка снизилась на 1 процентный пункт, минимальная – на 3 процентных пункта. В настоящее время банк рассматривает варианты дальнейшего снижения ставок по накопительным продуктам", - уточнили там. В "Абсолют банке" рассказали, что за последние полгода банк неоднократно корректировали условия по накопительным счетам. "Последняя корректировка условий произошла 1 августа, до этого банк снижал ставку 7 июля", - отметил директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич. По его словам, минимальная ставка по накопительному счету - 8%, максимальная - 18,5%. "При этом мы видим, что сейчас клиенты переориентируются в более долгосрочные инструменты для размещения своих сбережений - вклады, стремясь зафиксировать доходность на более продолжительный период времени", - добавил Костюкевич. В "Почта банке" заявили, что их ставки по накопительным счетам за последние шесть месяцев не менялись. "Сейчас максимальная доходность 19% годовых действует по продукту "Копилка" для новых клиентов в первый месяц после открытия счета. Со второго месяца максимальная доходность составит 15% годовых, при условии ежемесячных трат по карте "Почта банка" на сумму от 10 тысяч рублей. Иначе ставка составит 10% годовых", - уточнили в пресс-службе. Там добавили, что на решение по изменению условий влияют снижение ключевой ставки и конъюнктура рынка. Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков сообщил, что максимальная ставка по накопительному счету составляет 17,3%. "Мы внимательно следим за ситуацией для адаптации параметров своих продуктов к конъюнктуре рынка. Решения принимаются с учетом роста стоимости денег на рынке фондирования, динамики ключевой ставки ЦБ и конкурентной среды", - добавил он. Согласно данным маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости, Газпромбанк в массовом сегменте также понизил ставки по накопительным счетам в рублях. Приветственная ставка на "Накопительный счет" понижена на 2 процентных пункта - до 17% (действует первые два месяца), на "Ежедневный процент" понижена приветственная ставка на 1,5 процентных пункта - до 17% (действует первые два месяца).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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