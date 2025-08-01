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ЦБ отметил снижение денежной базы России
ЦБ отметил снижение денежной базы России - 01.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 июля снизилась до 18,46 триллиона рублей с 18,53 триллиона на 18 июля, сообщил Банк России. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T11:17+0300
2025-08-01T11:17+0300
2025-08-01T11:17+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 июля снизилась до 18,46 триллиона рублей с 18,53 триллиона на 18 июля, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю уменьшился на 68 миллиардов рублей, или на 0,37%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, рф, банк россии
Банк России, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
ЦБ отметил снижение денежной базы России
Денежная база России в узком определении снизилась до 18,46 триллионов рублей
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 июля снизилась до 18,46 триллиона рублей с 18,53 триллиона на 18 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю уменьшился на 68 миллиардов рублей, или на 0,37%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ отметил рост денежной базы России