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Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников

Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников - 01.08.2025, ПРАЙМ

Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников

Новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов, появился в России, сообщила в пятницу пресс-служба... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T10:04+0300

2025-08-01T10:04+0300

2025-08-01T10:04+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

росавиация

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов, появился в России, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. "В России появился новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что данное решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов. "H" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы A, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 м", - разъяснили в пресс-службе. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.

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бизнес, россия, михаил мишустин, росавиация