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Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников - 01.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников
Новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов, появился в России, сообщила в пятницу пресс-служба... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T10:04+0300
2025-08-01T10:04+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
росавиация
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов, появился в России, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. "В России появился новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что данное решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов. "H" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы A, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 м", - разъяснили в пресс-службе. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.
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бизнес, россия, михаил мишустин, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росавиация
10:04 01.08.2025
 
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников

В России появился новый класс воздушного пространства для полетов беспилотников

© РИА Новости . Анна Огородник | Перейти в медиабанк%Беспилотник
%Беспилотник - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Анна Огородник
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов, появился в России, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
"В России появился новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что данное решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов.
"H" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы A, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 м", - разъяснили в пресс-службе.
Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.
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