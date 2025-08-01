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Безработица в Японии в июне осталась на уровне мая в 2,5%
Безработица в Японии в июне осталась на уровне мая в 2,5% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Безработица в Японии в июне осталась на уровне мая в 2,5%
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне осталась на уровне мая в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T07:28+0300
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экономика
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне осталась на уровне мая в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Число безработных в стране в июне составило 1,76 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,8%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,17 миллиона человек, сократившись на 740 тысяч (на 1,9%) в годовом выражении.
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мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
Безработица в Японии в июне осталась на уровне мая в 2,5%
МВД Японии: безработица в июне осталась на уровне мая в 2,5%
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне осталась на уровне мая в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Число безработных в стране в июне составило 1,76 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,8%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,17 миллиона человек, сократившись на 740 тысяч (на 1,9%) в годовом выражении.