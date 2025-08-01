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Объем торгов на Московской бирже в июле вырос на 18,35% - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/birzha-860227119.html
Объем торгов на Московской бирже в июле вырос на 18,35%
Объем торгов на Московской бирже в июле вырос на 18,35% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Объем торгов на Московской бирже в июле вырос на 18,35%
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2025 года составил 149 триллионов рублей, что на 18,35% больше, чем в июне (125,9 триллиона рублей),... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T17:58+0300
2025-08-01T17:58+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2025 года составил 149 триллионов рублей, что на 18,35% больше, чем в июне (125,9 триллиона рублей), следует из сообщения торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2025 года составил 149 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в июле составил 3,2 трлн рублей. Среднедневной объем торгов – 103,1 млрд рублей", - говорится в сообщении биржи. Объем торгов облигациями достиг 4,2 триллиона рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов – 174,8 миллиарда рублей. Общий объем размещений и обратного выкупа облигаций составил 2,3 триллиона рублей, включая объем размещений однодневных облигаций на 409 миллиардов рублей, добавляется там же. Объем торгов на срочном рынке достиг 10 триллионов рублей. Среднедневной объем торгов составил 419,3 миллиарда рублей. В то время, как объем торгов на денежном рынке составил 116,5 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 4,9 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 54,8 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 50,8 триллиона рублей.
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рынок, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа
17:58 01.08.2025
 
Объем торгов на Московской бирже в июле вырос на 18,35%

Объем торгов на рынках Московской биржи в июле вырос на 18,35%

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2025 года составил 149 триллионов рублей, что на 18,35% больше, чем в июне (125,9 триллиона рублей), следует из сообщения торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2025 года составил 149 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в июле составил 3,2 трлн рублей. Среднедневной объем торгов – 103,1 млрд рублей", - говорится в сообщении биржи.
Объем торгов облигациями достиг 4,2 триллиона рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов – 174,8 миллиарда рублей. Общий объем размещений и обратного выкупа облигаций составил 2,3 триллиона рублей, включая объем размещений однодневных облигаций на 409 миллиардов рублей, добавляется там же.
Объем торгов на срочном рынке достиг 10 триллионов рублей. Среднедневной объем торгов составил 419,3 миллиарда рублей. В то время, как объем торгов на денежном рынке составил 116,5 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 4,9 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 54,8 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 50,8 триллиона рублей.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу третий день подряд
17:41
 
ЭкономикаРынокТоргиМосбиржа
 
 
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