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Фондовые индексы АТР в основном снизились в пятницу на ряде факторов

Фондовые индексы АТР в основном снизились в пятницу на ряде факторов - 01.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снизились в пятницу на ряде факторов

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно сократились в первый день августа после публикации макростатистики и новостей... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T11:53+0300

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2025-08-01T11:53+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно сократились в первый день августа после публикации макростатистики и новостей вокруг введения новых импортных пошлин в США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 0,37%, до 3 559,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,02%, до 2 175,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,07%, до 24 507,81 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 3,88%, до 3 119,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,92%, до 8 662 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,66%, до 40 799,6 пункта. Трейдеры следят за ситуацией с американскими импортными пошлинами. По данным телеканала CNN, новый план пошлин, указ о которых подписал президент США Дональд Трамп, вступит в силу не в пятницу, а на неделю позже. Трамп в четверг вечером подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран. Ожидалось, что эти меры вступят в силу с 1 августа. Также в первый день нового месяца в Азии вышел большой массив макроэкономической статистики. Так, индекс деловой активности в промышленности Китая, по версии издания Caixin, в июле уменьшился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в июне, что оказалось ниже прогноза в 50,2 пункта. Тот же показатель в Южной Корее снизился до 48 пунктов с 48,7 пункта в июне, что оказалось ниже прогноза в 49,7 пункта. В Австралии он вырос до 51,3 пункта с 50,6 пункта в июне, что ниже предварительной оценки в 51,6 пункта; наконец, в Японии, по окончательным данным, он сократился до 48,9 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, что выше предварительной оценки в 48,8 пункта. Безработица в Японии в июне осталась на майском уровне в 2,5%, как и ожидалось. При этом число безработных в стране в июне составило 1,76 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,8%) меньше значения годичной давности. А южнокорейский индекс продемонстрировал особенно заметное падение после того, как министерство финансов страны опубликовало предложение о повышении налогов, в том числе корпоративного – до 25% с 24%, налога на операции с акциями – до 0,2% с 0,15%, передаёт агентство Блумберг.

https://1prime.ru/20250731/atr-860156177.html

сша

япония

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, торги, сша, япония, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi