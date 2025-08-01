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СМИ: Маск пожертвовал более $45 миллионов в комитет политических действий - 01.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Маск пожертвовал более $45 миллионов в комитет политических действий
СМИ: Маск пожертвовал более $45 миллионов в комитет политических действий - 01.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Маск пожертвовал более $45 миллионов в комитет политических действий
Американский предприниматель Илон Маск в первую половину 2025 года пожертвовал более 45 миллионов долларов в свой комитет политических действий, сумма пошла на... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:16+0300
2025-08-01T08:16+0300
политика
финансы
мировая экономика
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в первую половину 2025 года пожертвовал более 45 миллионов долларов в свой комитет политических действий, сумма пошла на поддержку инициатив, выгодных республиканцам, передает агентство Bloomberg. "Миллиардер Илон Маск пожертвовал 45,3 миллионов долларов своему суперкомитету политических действий за первые шесть месяцев 2025 года... Новые пожертвования снова вывели Маска в число крупнейших политических благотворителей США. Они свидетельствуют о том, что, хотя самый богатый человек мира и заявил на Катарском экономическом форуме в мае, что будет тратить меньше на политику, он пока не готов уйти из этой сферы", - пишет Bloomberg со ссылкой на документы. Как сообщает агентство, Маск делает пожертвования в пользу республиканского большинства в конгрессе, несмотря на то, что ранее стал публично враждовать с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Республиканской партии. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Политика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
08:16 01.08.2025
 
СМИ: Маск пожертвовал более $45 миллионов в комитет политических действий

Bloomberg: Маск пожертвовал более 45 миллионов долларов в комитет политических действий

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПредприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в первую половину 2025 года пожертвовал более 45 миллионов долларов в свой комитет политических действий, сумма пошла на поддержку инициатив, выгодных республиканцам, передает агентство Bloomberg.
"Миллиардер Илон Маск пожертвовал 45,3 миллионов долларов своему суперкомитету политических действий за первые шесть месяцев 2025 года... Новые пожертвования снова вывели Маска в число крупнейших политических благотворителей США. Они свидетельствуют о том, что, хотя самый богатый человек мира и заявил на Катарском экономическом форуме в мае, что будет тратить меньше на политику, он пока не готов уйти из этой сферы", - пишет Bloomberg со ссылкой на документы.
Как сообщает агентство, Маск делает пожертвования в пользу республиканского большинства в конгрессе, несмотря на то, что ранее стал публично враждовать с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Республиканской партии.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
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