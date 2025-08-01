Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МККК планирует сократить бюджет на 17 процентов в 2026 году - 01.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250801/byudzhet-860199716.html
МККК планирует сократить бюджет на 17 процентов в 2026 году
МККК планирует сократить бюджет на 17 процентов в 2026 году - 01.08.2025, ПРАЙМ
МККК планирует сократить бюджет на 17 процентов в 2026 году
Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует сократить свой бюджет на 17% в 2026 году из-за нехватки финансирования, ожидается сокращение штата,... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T10:42+0300
2025-08-01T10:42+0300
финансы
сша
мккк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860199564_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8c40de0434f4edfaadb4461e591184c.jpg
ЖЕНЕВА, 1 авг - ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует сократить свой бюджет на 17% в 2026 году из-за нехватки финансирования, ожидается сокращение штата, заявил швейцарской газете Tribune de Genève официальный представитель МККК Ашил Депре. "Мы ожидаем сокращения нашего годового бюджета на 17% (в 2026 году - ред.). Это цифра, над которой работают наши команды. Этот бюджет все еще должен быть утвержден Ассамблеей организации до конца года... Этого снижения нельзя достичь простым сокращением расходов. Некоторые виды деятельности придется сократить, и, к сожалению, ожидается сокращение рабочих мест", - заявил он. Депре добавил, что эта ситуация характерна не только для МККК, поскольку весь гуманитарный сектор в настоящее время испытывает "серьезную финансовую нагрузку по мере роста потребностей". "Мы наблюдаем рост числа кризисов, но финансирование не поспевает за ними", - заключил представитель МККК. В апреле гендиректор организации Пьер Крахенбуль заявил газете Temps, что МККК приостановил набор персонала из-за неуверенности в устойчивости финансирования со стороны госдепа США, которое составляет 24% бюджета организации. Он добавил, что некоторые европейские страны сокращают финансирование гуманитарной помощи, чтобы перевооружиться.
https://1prime.ru/20250702/lechenie-859090083.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860199564_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59594a0c3c9556764a3e62f81bd29e72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, мккк
Финансы, США, МККК
10:42 01.08.2025
 
МККК планирует сократить бюджет на 17 процентов в 2026 году

МККК планирует сократить бюджет в 2026 году из-за нехватки финансирования

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАвтомобили международного комитета Красного креста в городе Счастье в Луганской народной республике
Автомобили международного комитета Красного креста в городе Счастье в Луганской народной республике - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 1 авг - ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует сократить свой бюджет на 17% в 2026 году из-за нехватки финансирования, ожидается сокращение штата, заявил швейцарской газете Tribune de Genève официальный представитель МККК Ашил Депре.
"Мы ожидаем сокращения нашего годового бюджета на 17% (в 2026 году - ред.). Это цифра, над которой работают наши команды. Этот бюджет все еще должен быть утвержден Ассамблеей организации до конца года... Этого снижения нельзя достичь простым сокращением расходов. Некоторые виды деятельности придется сократить, и, к сожалению, ожидается сокращение рабочих мест", - заявил он.
Депре добавил, что эта ситуация характерна не только для МККК, поскольку весь гуманитарный сектор в настоящее время испытывает "серьезную финансовую нагрузку по мере роста потребностей".
"Мы наблюдаем рост числа кризисов, но финансирование не поспевает за ними", - заключил представитель МККК.
В апреле гендиректор организации Пьер Крахенбуль заявил газете Temps, что МККК приостановил набор персонала из-за неуверенности в устойчивости финансирования со стороны госдепа США, которое составляет 24% бюджета организации. Он добавил, что некоторые европейские страны сокращают финансирование гуманитарной помощи, чтобы перевооружиться.
Организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в регионах РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Красный Крест выделит 70 миллионов рублей на санаторное лечение для курян
2 июля, 10:19
 
ФинансыСШАМККК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала