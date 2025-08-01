https://1prime.ru/20250801/byudzhet-860199716.html
МККК планирует сократить бюджет на 17 процентов в 2026 году
МККК планирует сократить бюджет на 17 процентов в 2026 году - 01.08.2025, ПРАЙМ
МККК планирует сократить бюджет на 17 процентов в 2026 году
Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует сократить свой бюджет на 17% в 2026 году из-за нехватки финансирования, ожидается сокращение штата,... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T10:42+0300
2025-08-01T10:42+0300
2025-08-01T10:42+0300
финансы
сша
мккк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860199564_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8c40de0434f4edfaadb4461e591184c.jpg
ЖЕНЕВА, 1 авг - ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует сократить свой бюджет на 17% в 2026 году из-за нехватки финансирования, ожидается сокращение штата, заявил швейцарской газете Tribune de Genève официальный представитель МККК Ашил Депре. "Мы ожидаем сокращения нашего годового бюджета на 17% (в 2026 году - ред.). Это цифра, над которой работают наши команды. Этот бюджет все еще должен быть утвержден Ассамблеей организации до конца года... Этого снижения нельзя достичь простым сокращением расходов. Некоторые виды деятельности придется сократить, и, к сожалению, ожидается сокращение рабочих мест", - заявил он. Депре добавил, что эта ситуация характерна не только для МККК, поскольку весь гуманитарный сектор в настоящее время испытывает "серьезную финансовую нагрузку по мере роста потребностей". "Мы наблюдаем рост числа кризисов, но финансирование не поспевает за ними", - заключил представитель МККК. В апреле гендиректор организации Пьер Крахенбуль заявил газете Temps, что МККК приостановил набор персонала из-за неуверенности в устойчивости финансирования со стороны госдепа США, которое составляет 24% бюджета организации. Он добавил, что некоторые европейские страны сокращают финансирование гуманитарной помощи, чтобы перевооружиться.
https://1prime.ru/20250702/lechenie-859090083.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860199564_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59594a0c3c9556764a3e62f81bd29e72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сша, мккк
МККК планирует сократить бюджет на 17 процентов в 2026 году
МККК планирует сократить бюджет в 2026 году из-за нехватки финансирования
ЖЕНЕВА, 1 авг - ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует сократить свой бюджет на 17% в 2026 году из-за нехватки финансирования, ожидается сокращение штата, заявил швейцарской газете Tribune de Genève официальный представитель МККК Ашил Депре.
"Мы ожидаем сокращения нашего годового бюджета на 17% (в 2026 году - ред.). Это цифра, над которой работают наши команды. Этот бюджет все еще должен быть утвержден Ассамблеей организации до конца года... Этого снижения нельзя достичь простым сокращением расходов. Некоторые виды деятельности придется сократить, и, к сожалению, ожидается сокращение рабочих мест", - заявил он.
Депре добавил, что эта ситуация характерна не только для МККК, поскольку весь гуманитарный сектор в настоящее время испытывает "серьезную финансовую нагрузку по мере роста потребностей".
"Мы наблюдаем рост числа кризисов, но финансирование не поспевает за ними", - заключил представитель МККК.
В апреле гендиректор организации Пьер Крахенбуль заявил газете Temps, что МККК приостановил набор персонала из-за неуверенности в устойчивости финансирования со стороны госдепа США, которое составляет 24% бюджета организации. Он добавил, что некоторые европейские страны сокращают финансирование гуманитарной помощи, чтобы перевооружиться.
Красный Крест выделит 70 миллионов рублей на санаторное лечение для курян