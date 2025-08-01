https://1prime.ru/20250801/chemodan-860204878.html

Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов

Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов - 01.08.2025, ПРАЙМ

Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади,... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T11:46+0300

2025-08-01T11:46+0300

2025-08-01T11:46+0300

бизнес

гонконг

турция

сеул

turkish airlines

south china morning post

a321neo

https://cdnn.1prime.ru/img/82349/46/823494678_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_4465ba823c0535121947f5ad470913b4.jpg

СТАМБУЛ, 1 авг - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили РИА Новости в службе поддержки. Умные чемоданы снабжены литиевыми аккумуляторами, таким чемоданом можно управлять со смартфона через Bluetooth. "Умные чемоданы, литиевые аккумуляторы которых не отсоединяются, нельзя провозить ни в багаже, ни в ручной клади", - сообщили в компании. Там отметили, что правила введены в соответствии с рекомендациями Генерального управления гражданской авиации Турции. В службе поддержки рассказали, что провоз в ручной клади возможен, если пассажир отсоединит аккумулятор на всё время полета, при этом для защиты аккумулятора от возможного короткого замыкания его необходимо хранить в оригинальной упаковке или в специальных пакетах. Чемодан можно сдать в багаж, если пассажир заберет с собой аккумулятор в качестве ручной клади. Во вторник самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, вылетевший в Сеул из Стамбула, развернулся после трех часов полета и вернулся в аэропорт вылета из-за потерянного пассажиром пауэрбанка. Двадцатого марта самолет авиакомпании Hong Kong Airlines, выполнявший рейс из Ханчжоу в Гонконг, экстренно приземлился в городе Фучжоу из-за пожара на борту. Как пишет South China Morning Post, причиной пожара, предположительно, стал пауэрбанк, помещенный на багажной полке. Еще один инцидент, связанный, предположительно, с портативным аккумулятором, произошел в конце января: в аэропорту южнокорейского города Пусан загорелся самолет Airbus A321-200, готовившийся к вылету в Гонконг. Все 176 человек оперативно покинули борт, трое пассажиров при эвакуации получили легкие травмы, у четверых членов экипажа были признаки отравления продуктами горения.

https://1prime.ru/20241003/chemodan-851940909.html

гонконг

турция

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, гонконг, турция, сеул, turkish airlines, south china morning post, a321neo