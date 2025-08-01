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Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов
Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов - 01.08.2025, ПРАЙМ
Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади,... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T11:46+0300
2025-08-01T11:46+0300
2025-08-01T11:46+0300
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СТАМБУЛ, 1 авг - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили РИА Новости в службе поддержки. Умные чемоданы снабжены литиевыми аккумуляторами, таким чемоданом можно управлять со смартфона через Bluetooth. "Умные чемоданы, литиевые аккумуляторы которых не отсоединяются, нельзя провозить ни в багаже, ни в ручной клади", - сообщили в компании. Там отметили, что правила введены в соответствии с рекомендациями Генерального управления гражданской авиации Турции. В службе поддержки рассказали, что провоз в ручной клади возможен, если пассажир отсоединит аккумулятор на всё время полета, при этом для защиты аккумулятора от возможного короткого замыкания его необходимо хранить в оригинальной упаковке или в специальных пакетах. Чемодан можно сдать в багаж, если пассажир заберет с собой аккумулятор в качестве ручной клади. Во вторник самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, вылетевший в Сеул из Стамбула, развернулся после трех часов полета и вернулся в аэропорт вылета из-за потерянного пассажиром пауэрбанка. Двадцатого марта самолет авиакомпании Hong Kong Airlines, выполнявший рейс из Ханчжоу в Гонконг, экстренно приземлился в городе Фучжоу из-за пожара на борту. Как пишет South China Morning Post, причиной пожара, предположительно, стал пауэрбанк, помещенный на багажной полке. Еще один инцидент, связанный, предположительно, с портативным аккумулятором, произошел в конце января: в аэропорту южнокорейского города Пусан загорелся самолет Airbus A321-200, готовившийся к вылету в Гонконг. Все 176 человек оперативно покинули борт, трое пассажиров при эвакуации получили легкие травмы, у четверых членов экипажа были признаки отравления продуктами горения.
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бизнес, гонконг, турция, сеул, turkish airlines, south china morning post, a321neo
Бизнес, ГОНКОНГ, ТУРЦИЯ, СЕУЛ, Turkish Airlines, South China Morning Post, A321neo
Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов
Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов с неотсоединяемыми батареями
СТАМБУЛ, 1 авг - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили РИА Новости в службе поддержки.
Умные чемоданы снабжены литиевыми аккумуляторами, таким чемоданом можно управлять со смартфона через Bluetooth.
"Умные чемоданы, литиевые аккумуляторы которых не отсоединяются, нельзя провозить ни в багаже, ни в ручной клади", - сообщили в компании.
Там отметили, что правила введены в соответствии с рекомендациями Генерального управления гражданской авиации Турции.
В службе поддержки рассказали, что провоз в ручной клади возможен, если пассажир отсоединит аккумулятор на всё время полета, при этом для защиты аккумулятора от возможного короткого замыкания его необходимо хранить в оригинальной упаковке или в специальных пакетах. Чемодан можно сдать в багаж, если пассажир заберет с собой аккумулятор в качестве ручной клади.
Во вторник самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, вылетевший в Сеул из Стамбула, развернулся после трех часов полета и вернулся в аэропорт вылета из-за потерянного пассажиром пауэрбанка.
Двадцатого марта самолет авиакомпании Hong Kong Airlines, выполнявший рейс из Ханчжоу в Гонконг, экстренно приземлился в городе Фучжоу из-за пожара на борту. Как пишет South China Morning Post, причиной пожара, предположительно, стал пауэрбанк, помещенный на багажной полке. Еще один инцидент, связанный, предположительно, с портативным аккумулятором, произошел в конце января: в аэропорту южнокорейского города Пусан загорелся самолет Airbus A321-200, готовившийся к вылету в Гонконг. Все 176 человек оперативно покинули борт, трое пассажиров при эвакуации получили легкие травмы, у четверых членов экипажа были признаки отравления продуктами горения.
Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту