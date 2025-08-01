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АКРА подтвердило кредитный рейтинг группы "Черкизово" на уровне "АA(RU)" - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг группы "Черкизово" на уровне "АA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг группы "Черкизово" на уровне "АA(RU)" - 01.08.2025, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг группы "Черкизово" на уровне "АA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг группы "Черкизово" на уровне "АA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T16:47+0300
2025-08-01T16:47+0300
экономика
бизнес
финансы
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акра
черкизово
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг группы "Черкизово" на уровне "АA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. "Кредитный рейтинг ПАО "Группа Черкизово" обусловлен высокой оценкой рыночной позиции группы и очень сильным бизнес-профилем, который базируется на сильной вертикальной интеграции, очень высокой продуктовой диверсификации и высоком спросе на продукцию компании с учетом растущего потребления мяса", - говорится в сообщении. Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. Агентство уточняет, что к негативному рейтинговому действию могут привести рост средневзвешенного отношения общего долга к средствам от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей выше 3,5х, снижение средневзвешенного отношения FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам ниже 5х, снижение средневзвешенной рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов ниже 20%, а также реализация биологических или климатических рисков, способных ухудшить финансовый риск-профиль компании. Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки в России, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%. Известные бренды – "Черкизово", "Петелинка", "Пава-Пава".
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бизнес, финансы, рф, акра, черкизово
Экономика, Бизнес, Финансы, РФ, АКРА, Черкизово
16:47 01.08.2025
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг группы "Черкизово" на уровне "АA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Черкизово" на уровне "АA(RU)", прогноз стабильный

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВыставка "Продэкспо-2019"
Выставка Продэкспо-2019 - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг группы "Черкизово" на уровне "АA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство.
"Кредитный рейтинг ПАО "Группа Черкизово" обусловлен высокой оценкой рыночной позиции группы и очень сильным бизнес-профилем, который базируется на сильной вертикальной интеграции, очень высокой продуктовой диверсификации и высоком спросе на продукцию компании с учетом растущего потребления мяса", - говорится в сообщении.
Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
Агентство уточняет, что к негативному рейтинговому действию могут привести рост средневзвешенного отношения общего долга к средствам от операционной деятельности (FFO) до чистых процентных платежей выше 3,5х, снижение средневзвешенного отношения FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам ниже 5х, снижение средневзвешенной рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов ниже 20%, а также реализация биологических или климатических рисков, способных ухудшить финансовый риск-профиль компании.
Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки в России, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%. Известные бренды – "Черкизово", "Петелинка", "Пава-Пава".
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