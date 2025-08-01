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Чистая прибыль Chevron в I полугодии упала почти в 1,7 раза
Чистая прибыль Chevron в I полугодии упала почти в 1,7 раза - 01.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Chevron в I полугодии упала почти в 1,7 раза
Американская нефтегазовая Chevron по итогам прошлого полугодия сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, почти в 1,7 раза в годовом выражении | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T13:57+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая Chevron по итогам прошлого полугодия сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, почти в 1,7 раза в годовом выражении - до 5,99 миллиарда долларов, сообщает компания. Разводненная прибыль в пересчете на акцию уменьшилась до 3,45 доллара с 5,4 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 7,5% и составила 92,432 миллиарда долларов. В сегменте upstream (разведка и добыча) прибыль компании снизилась в полтора раза, до 6,485 миллиарда долларов, а в сегменте downstream (переработка и сбыт) - на 23%, до 1,062 миллиарда. При этом объем добычи в отчетном периоде увеличился на 1,7% в годовом выражении - до 3,374 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Во втором квартале приходящаяся на головную компанию чистая прибыль Chevron упала в 1,8 раза, до 2,49 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 1,45 доллара с 2,43 доллара годом ранее, скорректированная - составила 1,77 доллара при прогнозе в 1,75 доллара. Выручка уменьшилась на 12,4% и достигла 44,822 миллиарда долларов при прогнозе в 45,6 миллиарда. В сегменте upstream прибыль во втором квартале снизилась в 1,6 раза, до 2,727 миллиарда долларов, в сегменте downstream - выросла на 23,5%, до 737 миллионов долларов. Добыча компании во втором квартале составила 3,396 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3,2% выше, чем годом ранее. Компания отмечает влияние на результаты, среди прочего, снижение цен на нефть, отмечается в отчете. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
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бизнес, сша, chevron
Энергетика, Бизнес, США, Chevron
Чистая прибыль Chevron в I полугодии упала почти в 1,7 раза
Чистая прибыль Chevron по итогам полугодия сократилась почти в 1,7 раза
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая Chevron по итогам прошлого полугодия сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, почти в 1,7 раза в годовом выражении - до 5,99 миллиарда долларов, сообщает компания.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию уменьшилась до 3,45 доллара с 5,4 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 7,5% и составила 92,432 миллиарда долларов.
В сегменте upstream (разведка и добыча) прибыль компании снизилась в полтора раза, до 6,485 миллиарда долларов, а в сегменте downstream (переработка и сбыт) - на 23%, до 1,062 миллиарда. При этом объем добычи в отчетном периоде увеличился на 1,7% в годовом выражении - до 3,374 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Во втором квартале приходящаяся на головную компанию чистая прибыль Chevron упала в 1,8 раза, до 2,49 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 1,45 доллара с 2,43 доллара годом ранее, скорректированная - составила 1,77 доллара при прогнозе в 1,75 доллара. Выручка уменьшилась на 12,4% и достигла 44,822 миллиарда долларов при прогнозе в 45,6 миллиарда.
В сегменте upstream прибыль во втором квартале снизилась в 1,6 раза, до 2,727 миллиарда долларов, в сегменте downstream - выросла на 23,5%, до 737 миллионов долларов. Добыча компании во втором квартале составила 3,396 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3,2% выше, чем годом ранее.
Компания отмечает влияние на результаты, среди прочего, снижение цен на нефть, отмечается в отчете.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
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