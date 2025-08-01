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Тайвань намерен продолжать переговоры по пошлинам с США

Тайвань намерен продолжать переговоры по пошлинам с США - 01.08.2025, ПРАЙМ

Тайвань намерен продолжать переговоры по пошлинам с США

Администрация Тайваня намерена продолжать переговоры с США по торговым пошлинам в отношении товаров с острова, передает Центральное информационное агентство... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T10:45+0300

2025-08-01T10:45+0300

2025-08-01T10:45+0300

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ПЕКИН, 1 авг – ПРАЙМ. Администрация Тайваня намерена продолжать переговоры с США по торговым пошлинам в отношении товаров с острова, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA). Ранее тарифная ставка США на товары с Тайваня изначально планировалась на уровне 32%. Первого августа американская сторона объявила, что пошлины для острова будут составлять 20%. "Белый дом объявил, что пошлины в отношении Тайваня будут временно установлены на уровне 20%. Правительство (администрация Тайваня - ред.) подчеркнуло, что это не конечная цель, и что дальнейшие переговоры будут направлены на достижение более благоприятной ставки пошлин", - пишет агентство. Глава администрации острова Лай Циндэ, как передает агентство, заявил, что снижение ставки с 32% до 20% демонстрирует определенный результат в переговорах. По его словам, ставка в 20% не является "конечной целью" острова. Агентство ранее передавало, что США и Тайвань завершили технические консультации и достигли определенного консенсуса по таким вопросам, как тарифы, нетарифные торговые барьеры, упрощение процедур торговли, устойчивость цепочек поставок и экономическая безопасность. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

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тайвань, китай, сша, фонд