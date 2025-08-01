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Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11
Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11 - 01.08.2025, ПРАЙМ
Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11
Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал в американском штате Флорида,... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T18:59+0300
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2025-08-01T18:59+0300
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ, Алексей Алексеев. Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал в американском штате Флорида, передает корреспондент РИА Новости. Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований). Полет проходит в рамках соглашения о перекрёстных полетах между Роскосмосом и NASA.
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Роскосмос, НАСА, космос, Технологии
Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11
Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11
ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ, Алексей Алексеев. Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал в американском штате Флорида, передает корреспондент РИА Новости.
Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки.
В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований).
Полет проходит в рамках соглашения о перекрёстных полетах между Роскосмосом и NASA.
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