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Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11 - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11
Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11 - 01.08.2025, ПРАЙМ
Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11
Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал в американском штате Флорида,... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T18:59+0300
2025-08-01T18:59+0300
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ, Алексей Алексеев. Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал в американском штате Флорида, передает корреспондент РИА Новости. Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований). Полет проходит в рамках соглашения о перекрёстных полетах между Роскосмосом и NASA.
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роскосмос, наса, космос, технологии
Роскосмос, НАСА, космос, Технологии
18:59 01.08.2025
 
Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11

Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11

© NASA | Перейти в медиабанкСтарт Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Старт Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
© NASA
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ, Алексей Алексеев. Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал в американском штате Флорида, передает корреспондент РИА Новости.
Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки.
В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований).
Полет проходит в рамках соглашения о перекрёстных полетах между Роскосмосом и NASA.
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