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Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11

Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11 - 01.08.2025, ПРАЙМ

Космонавт Олег Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11

Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал в американском штате Флорида,... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T18:59+0300

2025-08-01T18:59+0300

2025-08-01T18:59+0300

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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ, Алексей Алексеев. Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал в американском штате Флорида, передает корреспондент РИА Новости. Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований). Полет проходит в рамках соглашения о перекрёстных полетах между Роскосмосом и NASA.

https://1prime.ru/20250714/starship-859476369.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскосмос, наса, космос, технологии