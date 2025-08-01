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Эксперт назвал способы уменьшить на 40% счета за воду и свет на даче

Эксперт назвал способы уменьшить на 40% счета за воду и свет на даче - 01.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал способы уменьшить на 40% счета за воду и свет на даче

Дачный сезон — время отдыха, но счета за коммуналку могут омрачить даже самый солнечный день. Хорошая новость: уменьшить расходы на воду и электричество можно... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T03:03+0300

2025-08-01T03:03+0300

2025-08-01T03:03+0300

финансы

дача

электроэнергия

водоснабжение

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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Дачный сезон — время отдыха, но счета за коммуналку могут омрачить даже самый солнечный день. Хорошая новость: уменьшить расходы на воду и электричество можно без радикальных мер. Несколько простых решений — и ваши платежи могут стать меньше, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Счетчики — первый шаг к экономии. Если в доме есть центральный водопровод, можно установить индивидуальный прибор учета. Без него придется платить по нормативам, которые часто превышают реальное потребление. То же самое с электричеством: двухтарифный счетчик позволяет платить меньше за энергию, используемую ночью. Также стоит помнить, что выключение техники из розеток, когда она не используется, сокращает бесполезный расход электричества."Хорошая теплоизоляция дома снижает затраты электричества на обогрев зимой и охлаждение летом, если у вас на даче установлен кондиционер. При покупке техники для дачи лучше выбирать модели с маркировкой А++. Они потребляют меньше энергии", — указал Бондарь.Если заменить в доме обычные лампы на светодиодные, то расход электричества уменьшится в несколько раз.Природные ресурсы тоже могут выручать в вопросах экономии. Дождевая вода — бесплатный источник для полива. Достаточно поставить бочки под водостоками и у вас всегда будет запас влаги для грядок. А если дополнить это капельным поливом (шланг с отверстиями вдоль грядок), расход воды сократится в разы.Сохранить деньги помогут и правильные привычки. Полив огорода ранним утром или вечером снижает испарение — воды нужно меньше, а растения получают достаточно влаги. А мульчирование грядок (укрытие почвы травой или пленкой) сохраняет влагу и уменьшает потребность в поливе."Солнце тоже может работать на вас. Автономные светильники на солнечных батареях освещают участок без лишних затрат", — указал эксперт.С этими способами счета за воду и электричество уменьшатся на 20-40%, а комфорт останется прежним, заключил Бондарь.

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финансы, дача, электроэнергия, водоснабжение