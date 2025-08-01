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Назван лидер по объему текущего строительства в России

Назван лидер по объему текущего строительства в России - 01.08.2025, ПРАЙМ

Назван лидер по объему текущего строительства в России

Девелоперская компания "Самолет" продолжает лидировать в России по объему текущего строительства жилья, следует из данных единой инфосистемы жилищного... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T11:25+0300

2025-08-01T11:25+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет" продолжает лидировать в России по объему текущего строительства жилья, следует из данных единой инфосистемы жилищного строительства (ЕИСЖС) госкомпании "Дом.РФ". По данным инфосистемы, на начало августа "Самолет" возводит 4,7 миллиона квадратных метров (249 домов на 110,3 тысячи квартир). Второе место продолжает занимать девелопер ПИК с 4,3 миллиона квадратных метров, на третьем - "Точно" с результатом 2,4 миллиона квадратных метров. В десятку крупнейших российских застройщиков жилья в стране также вошли компании Dogma, ФСК, ЛСР, "Брусника", "Югстройинвест", Setl Group и ССК. В Москве, по данным инфосистемы, по объему текущего строительства жилья лидирует ПИК (почти 2,3 миллиона квадратных метров), на втором месте - "Самолет" (1,3 миллиона "квадратов"), на третьем - MR Group (около 1,1 миллиона "квадратов"). Также в десятке, согласно ЕИСЖС, - "А101", "Донстрой", Level Group, ФСК, ЛСР, "Абсолют" и "Эталон".

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недвижимость, бизнес, финансы, москва, пик, фск, дом.рф