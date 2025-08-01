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Российские девелоперы увеличили в июле вывод жилья на рынок

Российские девелоперы увеличили в июле вывод жилья на рынок - 01.08.2025, ПРАЙМ

Российские девелоперы увеличили в июле вывод жилья на рынок

Российские застройщики увеличили вывод жилья на рынок в июле 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 9% - до 3,5 миллиона квадратных... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:35+0300

2025-08-01T15:35+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российские застройщики увеличили вывод жилья на рынок в июле 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 9% - до 3,5 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении "Дом.РФ". "В июле застройщики вывели на рынок 3,5 миллиона квадратных метров новых проектов, что на 9% больше, чем год назад. В месячном выражении запуски растут второй месяц подряд, +19% в июле (к предыдущему месяцу - ред.) после +8% в июне)", - говорится в сообщении "Дом.РФ". Вместе с этим за семь месяцев вывод нового жилья на рынок упал на 19% относительно января-июля прошлого года, до 21,2 миллиона квадратных метров, отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что среди регионов по объемам вывода жилья на рынок в январе-июле лидируют Москва (более 2 миллионов квадратных метров, - 35% год к году), Свердловская область (около 1,3 миллиона "квадратов", -19%), Санкт-Петербург (почти 1,2 миллиона "квадратов", +52%). Среди застройщиков, по подсчетам "Дом.РФ", в лидерах такие компании, как ПИК (929 тысяч квадратных метров), "Самолет" (580 тысяч "квадратов") и "Югстройинвест" (497 тысяч "квадратов"). Портфель строящегося жилья в России, как указывается в сообщении, составляет 118,4 миллиона квадратных метров (+3% к 1 августа прошлого года)

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