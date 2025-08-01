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Эстония приобретет большое число дронов и средств для борьбы с ними - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Эстония приобретет большое число дронов и средств для борьбы с ними
Эстония приобретет большое число дронов и средств для борьбы с ними - 01.08.2025, ПРАЙМ
Эстония приобретет большое число дронов и средств для борьбы с ними
Власти Эстонии в ближайшие два года приобретут значительное число дронов и современных систем для разведки и борьбы с ними, сообщает телерадиокомпания ERR. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:58+0300
2025-08-01T08:58+0300
вооружения
технологии
эстония
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии в ближайшие два года приобретут значительное число дронов и современных систем для разведки и борьбы с ними, сообщает телерадиокомпания ERR. "В 2026 и 2027 годах в Эстонию начнут поступать новые современные системы для разведки и борьбы с беспилотниками... Центр оборонных инвестиций (RKIK) подтвердил, что государство готовится к масштабным закупкам в ближайшие два года", - говорится в публикации. По данным ERR, речь идет о БПЛА различного назначения, технологиях для обнаружения низколетящих дронов и средствах противодействия им. В апреле телерадиокомпания сообщала, что власти Эстонии планируют установить устройства для борьбы с дронами на границе с Россией уже в 2026 году. В конце декабря издание Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева сообщало, что власти Эстонии намерены "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией. Как заявил Беличев изданию, Эстония строит "стену от дронов", которая использует цифровые системы для блокирования вражеских беспилотников.
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технологии, эстония, politico
Вооружения, Технологии, ЭСТОНИЯ, Politico
08:58 01.08.2025
 
Эстония приобретет большое число дронов и средств для борьбы с ними

ERR: Эстония закупит большое число современных систем для борьбы с дронами

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии в ближайшие два года приобретут значительное число дронов и современных систем для разведки и борьбы с ними, сообщает телерадиокомпания ERR.
"В 2026 и 2027 годах в Эстонию начнут поступать новые современные системы для разведки и борьбы с беспилотниками... Центр оборонных инвестиций (RKIK) подтвердил, что государство готовится к масштабным закупкам в ближайшие два года", - говорится в публикации.
По данным ERR, речь идет о БПЛА различного назначения, технологиях для обнаружения низколетящих дронов и средствах противодействия им.
В апреле телерадиокомпания сообщала, что власти Эстонии планируют установить устройства для борьбы с дронами на границе с Россией уже в 2026 году.
В конце декабря издание Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева сообщало, что власти Эстонии намерены "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией. Как заявил Беличев изданию, Эстония строит "стену от дронов", которая использует цифровые системы для блокирования вражеских беспилотников.
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
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ВооруженияТехнологииЭСТОНИЯPolitico
 
 
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