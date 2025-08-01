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Эксперты предупредили о мошеннических схемах на август

Эксперты предупредили о мошеннических схемах на август - 01.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты предупредили о мошеннических схемах на август

Эксперты предупредили о мошеннических схемах на август, среди них - фишинг под видом ГАИ и Социального фонда России (СФР), вредоносные приложения для родителей... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T02:20+0300

2025-08-01T02:20+0300

2025-08-01T02:20+0300

технологии

общество

россия

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Эксперты предупредили о мошеннических схемах на август, среди них - фишинг под видом ГАИ и Социального фонда России (СФР), вредоносные приложения для родителей школьников, а также аферы с арендой жилья для студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Фишинг под видом ГАИ: мошенники будут эксплуатировать информацию об обязательном медицинском освидетельствовании для водителей старше 65 лет (включающем консультации психиатра и нарколога) и мифических "новых правилах с 1 сентября". Прогнозируется массовая рассылка смс, электронных писем или сообщений в мессенджерах о "необходимости срочно пройти медосмотр и перерегистрировать права", - говорится в прогнозе. Эксперты предупреждают, что ГАИ никогда не вводит срочную массовую перерегистрацию водительских удостоверений онлайн по смс, а также советуют не переходить по ссылкам из сообщений. Помимо этого, популярным у аферистов будет, по данным экспертов, "фишинг под видом СФР: перерасчет пенсий и доплаты". "Мошенники используют информацию о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с 1 августа (до +437 рублей), назначении двойной фиксированной выплаты гражданам 80+ (17 815 рублей) и надбавки за уход инвалидам I группы и 80+ (1 314 рублей). Рассылают сообщения (смс, Email, соцсети) о необходимости "подтвердить данные" для получения выплат", - говорится в сообщении. Все перерасчеты и доплаты назначаются автоматически, никаких подтверждений по ссылкам, введению данных карты или логина и пароля не требуется, напоминают эксперты. СФР никогда не запрашивает персональные данные по смс или через сомнительные ссылки. Также злоумышленники воспользуются школьной темой и будут проворачивать схему с вредоносными приложениями под видом "школьных помощников". Она заключается в следующем: мошенники рекламируют в родительских чатах, соцсетях и на форумах приложения для родителей школьников с ссылкой на фейковые фишинговые приложения, а затем перехватывают все данные. Эксперты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов. Студентов аферисты тоже не обойдут стороной, будут использовать уловки с арендой жилья. Злоумышленники собирают открытые фото/видео реальных владельцев квартир из соцсетей, сайтов агентств, новостных репортажей. Используют ИИ-инструменты, чтобы создать синтезированное видео с "владельцем". Для убедительности показывают поддельные документы". Кроме того, есть схема с двойным договором аренды, в которой мошенники краткосрочно арендует квартиру у реального владельца, а затем сдают от своего лица, требуя предоплату на два-три месяца вперед. "Мошеловка" советует запрашивать у арендодателя выписку из ЕГРН и внимательно ее проверять, а также вносить депозит только после подписания договора с паспортными данными арендодателя. "Используйте банковскую ячейку, а не перевод физлицу", - подытожили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия