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Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам в топ-20 банках

Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам в топ-20 банках - 01.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам в топ-20 банках

Ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T05:51+0300

2025-08-01T05:51+0300

2025-08-01T05:51+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. "С конца второго квартала 2025 года и до текущего момента российский банковский рынок демонстрировал разнонаправленную динамику: ставки по вкладам в топ-20 банках заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной", - говорят аналитики. Они указывают, что если в начале года, на пике жесткой политики ЦБ, банки предлагали по вкладам рекордные 22–23% годовых (в некоторых случаях ставки могли доходить даже до 25%), то летом снижение ускорилось. "К середине июля средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках опустилась до 17,5%, по полугодовым -до 18%, по трехмесячным - до 18,8%. По сравнению с началом июня, когда ключевая ставка еще составляла 21%, доходность по вкладам снизилась на 0,9–1,5 процентных пункта, а в августе, на фоне очередного смягчения политики ЦБ, тренд, скорее всего, продолжится", - указывают эксперты. В то же время ставки по потребительским кредитам сохраняют высокие значения. "В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта", - говорится в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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