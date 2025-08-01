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Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам в топ-20 банках
Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам в топ-20 банках - 01.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам в топ-20 банках
Ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T05:51+0300
2025-08-01T05:51+0300
2025-08-01T05:51+0300
финансы
экономика
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
"С конца второго квартала 2025 года и до текущего момента российский банковский рынок демонстрировал разнонаправленную динамику: ставки по вкладам в топ-20 банках заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной", - говорят аналитики.
Они указывают, что если в начале года, на пике жесткой политики ЦБ, банки предлагали по вкладам рекордные 22–23% годовых (в некоторых случаях ставки могли доходить даже до 25%), то летом снижение ускорилось.
"К середине июля средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках опустилась до 17,5%, по полугодовым -до 18%, по трехмесячным - до 18,8%. По сравнению с началом июня, когда ключевая ставка еще составляла 21%, доходность по вкладам снизилась на 0,9–1,5 процентных пункта, а в августе, на фоне очередного смягчения политики ЦБ, тренд, скорее всего, продолжится", - указывают эксперты.
В то же время ставки по потребительским кредитам сохраняют высокие значения.
"В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта", - говорится в исследовании.
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финансы, банки, банк россия, банк россии
Финансы, Экономика, Банки, банк Россия, Банк России
Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам в топ-20 банках
"Выберу.ру": ставки по вкладам в топ-20 банках с конца второго квартала снизились
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
"С конца второго квартала 2025 года и до текущего момента российский банковский рынок демонстрировал разнонаправленную динамику: ставки по вкладам в топ-20 банках заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной", - говорят аналитики.
Они указывают, что если в начале года, на пике жесткой политики ЦБ, банки предлагали по вкладам рекордные 22–23% годовых (в некоторых случаях ставки могли доходить даже до 25%), то летом снижение ускорилось.
"К середине июля средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках опустилась до 17,5%, по полугодовым -до 18%, по трехмесячным - до 18,8%. По сравнению с началом июня, когда ключевая ставка еще составляла 21%, доходность по вкладам снизилась на 0,9–1,5 процентных пункта, а в августе, на фоне очередного смягчения политики ЦБ, тренд, скорее всего, продолжится", - указывают эксперты.
В то же время ставки по потребительским кредитам сохраняют высокие значения.
"В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта", - говорится в исследовании.