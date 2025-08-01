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Биржи Европы закрылись снижением - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Биржи Европы закрылись снижением
Биржи Европы закрылись снижением - 01.08.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись снижением
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы и всей недели снижением, свидетельствуют данные торгов. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T21:19+0300
2025-08-01T21:19+0300
экономика
рынок
индексы
европа
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы и всей недели снижением, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,7% - до 9 068,58 пункта, французский CAC 40 - на 2,91%, до 8 178,54 пункта, немецкий DAX - на 2,47%, до 23 471,37 пункта. За неделю британский индекс FTSE 100 снизился на 0,56%, французский CAC 40 - на 3,68%, немецкий DAX - на 3,17%. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов. "Европа - это экспортный рынок... если мы увидим повышение пошлин по всему миру, а также замедление торговли, то это повлияет на европейские компании", - цитирует агентство Рейтер стратега по работе с мультирыночными активами UBS Global Wealth Management Анти Цували (Anthi Tsouvali). Кроме того, цена на нефть Brent снижается в пределах 2-3%, что могло поспособствовать удешевлению акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги французской энергетической компании TotalEnergies подешевели в цене на 1,83%, итальянской Eni - 1,41%, британской BP - 1,5%.
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рынок, индексы, европа, сша, дональд трамп, dax, ubs, totalenergies
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, DAX, UBS, TotalEnergies
21:19 01.08.2025
 
Биржи Европы закрылись снижением

FTSE 100 и CAC 40 закрыли торги пятницы и всей недели снижением

© flickr.com / jam_90s%Лондонская фондовая биржа
%Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© flickr.com / jam_90s
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы и всей недели снижением, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,7% - до 9 068,58 пункта, французский CAC 40 - на 2,91%, до 8 178,54 пункта, немецкий DAX - на 2,47%, до 23 471,37 пункта.
За неделю британский индекс FTSE 100 снизился на 0,56%, французский CAC 40 - на 3,68%, немецкий DAX - на 3,17%.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов.
"Европа - это экспортный рынок... если мы увидим повышение пошлин по всему миру, а также замедление торговли, то это повлияет на европейские компании", - цитирует агентство Рейтер стратега по работе с мультирыночными активами UBS Global Wealth Management Анти Цували (Anthi Tsouvali).
Кроме того, цена на нефть Brent снижается в пределах 2-3%, что могло поспособствовать удешевлению акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги французской энергетической компании TotalEnergies подешевели в цене на 1,83%, итальянской Eni - 1,41%, британской BP - 1,5%.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Российский рынок акций незначительно снизился перед выходными
20:20
 
ЭкономикаРынокИндексыЕВРОПАСШАДональд ТрампDAXUBSTotalEnergies
 
 
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