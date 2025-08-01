https://1prime.ru/20250801/europe-860231577.html

Биржи Европы закрылись снижением

Биржи Европы закрылись снижением - 01.08.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись снижением

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы и всей недели снижением, свидетельствуют данные торгов. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T21:19+0300

2025-08-01T21:19+0300

2025-08-01T21:19+0300

экономика

рынок

индексы

европа

сша

дональд трамп

dax

ubs

totalenergies

https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы и всей недели снижением, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,7% - до 9 068,58 пункта, французский CAC 40 - на 2,91%, до 8 178,54 пункта, немецкий DAX - на 2,47%, до 23 471,37 пункта. За неделю британский индекс FTSE 100 снизился на 0,56%, французский CAC 40 - на 3,68%, немецкий DAX - на 3,17%. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов. "Европа - это экспортный рынок... если мы увидим повышение пошлин по всему миру, а также замедление торговли, то это повлияет на европейские компании", - цитирует агентство Рейтер стратега по работе с мультирыночными активами UBS Global Wealth Management Анти Цували (Anthi Tsouvali). Кроме того, цена на нефть Brent снижается в пределах 2-3%, что могло поспособствовать удешевлению акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги французской энергетической компании TotalEnergies подешевели в цене на 1,83%, итальянской Eni - 1,41%, британской BP - 1,5%.

https://1prime.ru/20250801/obzor-860230335.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, европа, сша, дональд трамп, dax, ubs, totalenergies