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Евро дешевеет к доллару на статданных из еврозоны

Евро дешевеет к доллару на статданных из еврозоны - 01.08.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару на статданных из еврозоны

Стоимость евро к доллару усиливает снижение на первых торгах августа после публикации макростатистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T12:36+0300

2025-08-01T12:36+0300

2025-08-01T12:36+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару усиливает снижение на первых торгах августа после публикации макростатистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару опускается до 1,1406 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1419 доллара за евро. При этом утром европейская валюта дешевела к американской лишь символически. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 150,51 иены с уровня прошлого закрытия в 150,74 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,11% - до 100,17 пункта. По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%. Аналитики ожидали замедления показателя до 1,9%. Также индекс деловой активности в области промышленного производства в еврозоне, по окончательной оценке, в июле увеличился до 49,8 пункта (самого высокого значения за три года) с 49,5 пункта в июне. Показатель совпал с предварительной оценкой. В том числе аналогичный показатель крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, увеличился до 49,1 пункта после 49 пунктов в июне, достигнув максимума почти за три года. Предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,2 пункта. А показатель во Франции увеличился до 48,2 пункта с 48,1 пункта в июне, предварительная оценка предполагала увеличение показателя до 48,4 пункта. Эти данные могут быть учтены Европейским центральным банком (ЕЦБ) при проведении кредитно-денежной политики. На последнем заседании, в конце июля, регулятор принял решение сохранить учётную ставку на уровне 2,15%. Аналитики Bank of America, мнение которых приводит агентство Блумберг, полагают, что валютный курс может стать одним из факторов, который приведет к дальнейшим снижениям ставки рефинансирования в еврозоне. Как сообщает Блумберг, глава центробанка Франции Франсуа Вилльруа (Francois Villeroy) призывает коллег оставаться "открытыми" для того, чтобы предпринимать следующие шаги в макроэкономической политике, и предупреждает, что укрепление евро может иметь "дезинфляционные эффекты". По итогам июля евро подешевел к доллару на 3,1%, до 1,1422 доллара за евро. При этом до того европейская валюта укреплялась к американской шесть месяцев подряд.

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рынок, торги, франция, сша, германия, евростат, ес, bank of america