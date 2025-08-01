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Годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%

Годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2% - 01.08.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%, следует из данных Евростата. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T12:03+0300

2025-08-01T12:03+0300

2025-08-01T12:15+0300

экономика

евростат

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления показателя до 1,9%.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в июле не изменились. По итогам июля прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,6%.Базовая годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровнях июня и мая в 2,3%, ожидалось замедление до 2,2%. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на продовольствие, алкоголь и табак (3,3% после 3,1% в июне) и на услуги (3,1% после 3,3% в июне).Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (5,6%), Словакии и Хорватии (по 4,5%), самая низкая - на Кипре (0,1%) и во Франции (0,9%).

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