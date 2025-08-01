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Годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2% - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/evrostat-860206576.html
Годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%
Годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%, следует из данных Евростата. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:03+0300
2025-08-01T12:15+0300
экономика
евростат
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления показателя до 1,9%.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в июле не изменились. По итогам июля прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,6%.Базовая годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровнях июня и мая в 2,3%, ожидалось замедление до 2,2%. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на продовольствие, алкоголь и табак (3,3% после 3,1% в июне) и на услуги (3,1% после 3,3% в июне).Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (5,6%), Словакии и Хорватии (по 4,5%), самая низкая - на Кипре (0,1%) и во Франции (0,9%).
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евростат
Экономика, Евростат
12:03 01.08.2025 (обновлено: 12:15 01.08.2025)
 
Годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%

Евростат: годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне в 2%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления показателя до 1,9%.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в июле не изменились. По итогам июля прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,6%.
Базовая годовая инфляция в еврозоне в июле осталась на уровнях июня и мая в 2,3%, ожидалось замедление до 2,2%. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на продовольствие, алкоголь и табак (3,3% после 3,1% в июне) и на услуги (3,1% после 3,3% в июне).
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (5,6%), Словакии и Хорватии (по 4,5%), самая низкая - на Кипре (0,1%) и во Франции (0,9%).
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Годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня в 2%
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