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Саудовская авиакомпания Flynas начнет летать из Эр-Рияда в Москву 1 августа - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Саудовская авиакомпания Flynas начнет летать из Эр-Рияда в Москву 1 августа
Саудовская авиакомпания Flynas начнет летать из Эр-Рияда в Москву 1 августа - 01.08.2025, ПРАЙМ
Саудовская авиакомпания Flynas начнет летать из Эр-Рияда в Москву 1 августа
Саудовская авиакомпания Flynas выполнит первый прямой регулярный рейс по маршруту Эр-Рияд - Москвой 1 августа. Борт вылетит из аэропорта имени короля Халида в... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T00:32+0300
2025-08-01T00:32+0300
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саудовская аравия
сергей лавров
аэропорт внуково
росавиация
аэропорт шереметьево
a320neo
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Саудовская авиакомпания Flynas выполнит первый прямой регулярный рейс по маршруту Эр-Рияд - Москвой 1 августа. Борт вылетит из аэропорта имени короля Халида в 8:20 мск и приземлится во "Внуково" в 14:00 мск. Полет будет осуществляться на самолете Airbus A320neо. Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю, в период с 1 августа до 25 октября. О начале полетов Flynas сообщила 10 июля. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Также из письма авиавластей Саудовской Аравии следует, что Flynas планирует выполнять рейсы из Эр-Рияда не только в Москву, но и в Санкт-Петербург. В начале июля в расписании аэропорта "Шереметьево" появились регулярные рейсы авиакомпании Saudia в Эр-Рияд с 14 октября. Они будут выполняться пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня. Глава МИД России Сергей Лавров в начале июля сообщал, что соглашение о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией находится на завершающей стадии подготовки.
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бизнес, эр-рияд, москва, саудовская аравия, сергей лавров, аэропорт внуково, росавиация, аэропорт шереметьево, a320neo
Бизнес, Эр-Рияд, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Сергей Лавров, аэропорт Внуково, Росавиация, аэропорт Шереметьево, A320neo
00:32 01.08.2025
 
Саудовская авиакомпания Flynas начнет летать из Эр-Рияда в Москву 1 августа

Саудовская авиакомпания Flynas выполнит первый прямой рейс Эр-Рияд - Москва 1 августа

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Саудовская авиакомпания Flynas выполнит первый прямой регулярный рейс по маршруту Эр-Рияд - Москвой 1 августа. Борт вылетит из аэропорта имени короля Халида в 8:20 мск и приземлится во "Внуково" в 14:00 мск.
Полет будет осуществляться на самолете Airbus A320neо.
Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю, в период с 1 августа до 25 октября.
О начале полетов Flynas сообщила 10 июля. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Также из письма авиавластей Саудовской Аравии следует, что Flynas планирует выполнять рейсы из Эр-Рияда не только в Москву, но и в Санкт-Петербург.
В начале июля в расписании аэропорта "Шереметьево" появились регулярные рейсы авиакомпании Saudia в Эр-Рияд с 14 октября. Они будут выполняться пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня.
Глава МИД России Сергей Лавров в начале июля сообщал, что соглашение о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией находится на завершающей стадии подготовки.
 
БизнесЭр-РиядМОСКВАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯСергей Лавроваэропорт ВнуковоРосавиацияаэропорт ШереметьевоA320neo
 
 
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