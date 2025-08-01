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В Севастополе задержали мужчину, передавшего Украине данные об объектах ПВО

В Севастополе задержали мужчину, передавшего Украине данные об объектах ПВО - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Севастополе задержали мужчину, передавшего Украине данные об объектах ПВО

Задержан за государственную измену житель Севастополя, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, сообщает ЦОС ФСБ РФ. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T09:51+0300

2025-08-01T09:51+0300

2025-08-01T09:51+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Задержан за государственную измену житель Севастополя, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных. "По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер", - отмечается в релизе. Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена". Он арестован.

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общество , россия, севастополь, фсб, всу