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В Севастополе задержали мужчину, передавшего Украине данные об объектах ПВО - 01.08.2025, ПРАЙМ
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В Севастополе задержали мужчину, передавшего Украине данные об объектах ПВО
В Севастополе задержали мужчину, передавшего Украине данные об объектах ПВО - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Севастополе задержали мужчину, передавшего Украине данные об объектах ПВО
Задержан за государственную измену житель Севастополя, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, сообщает ЦОС ФСБ РФ. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T09:51+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Задержан за государственную измену житель Севастополя, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных. "По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер", - отмечается в релизе. Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена". Он арестован.
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общество , россия, севастополь, фсб, всу
Происшествия, Общество , РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, ФСБ, ВСУ
09:51 01.08.2025
 
В Севастополе задержали мужчину, передавшего Украине данные об объектах ПВО

ФСБ задержала жителя Севастополя, передавшего Украине данные об объектах ПВО

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службой безопасности РФ конвоируют задержанного
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ конвоируют задержанного - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Задержан за государственную измену житель Севастополя, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных.
"По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер", - отмечается в релизе.
Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена". Он арестован.
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