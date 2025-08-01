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Goldman Sachs купит долю в производителе мороженого Oreo и Milka

Goldman Sachs купит долю в производителе мороженого Oreo и Milka - 01.08.2025, ПРАЙМ

Goldman Sachs купит долю в производителе мороженого Oreo и Milka

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs планирует приобрести долю в производителе мороженого Froneri, в которой представлены такие бренды, как... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T09:30+0300

2025-08-01T09:30+0300

2025-08-01T09:30+0300

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бизнес

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goldman sachs

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs планирует приобрести долю в производителе мороженого Froneri, в которой представлены такие бренды, как Häagen-Dazs, Oreo и Canbury/Milka, передает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Goldman Sachs собирается приобрести производителя мороженого за 15 миллиардов евро", - сообщает издание. Уточняется, что речь идёт о доле совместного предприятия французской инвестиционной компании PAI и Nestlé, и предполагается, что подразделение управления активами Goldman станет ведущим инвестором. PAI - французская инвестиционная компания. В 2013 году она приобрела второго по величине на тот период времени европейского производителя мороженого R&R. Спустя три года PAI и Nestlé основали Froneri как совместное предприятие, объединив его с брендом R&R. Как передает газета со ссылкой на источники, соглашение компании могут подписать уже в сентябре. В итоге Froneri станет вторым по величине мировым производителем мороженого, отмечается в материале. Froneri - один из крупнейших мировых производителей мороженого. В портфель компании входят такие бренды как Häagen-Dazs, Drumstick & Extrême, Oreo, Nuii, Canbury/Milka, Outshine & Rowntree's. На конец прошлого года компания осуществляла деятельность в 25 странах и эксплуатировала 30 заводов. Штат Froneri на тот период времени насчитывал более 12 тысяч сотрудников.

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бизнес, финансы, goldman sachs, financial times