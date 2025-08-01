https://1prime.ru/20250801/gaz-860208584.html
В Молдавии обвинили власти в неэффективной схеме закупок газа
В Молдавии обвинили власти в неэффективной схеме закупок газа - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Молдавии обвинили власти в неэффективной схеме закупок газа
Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло обвинил власти страны в неэффективной схеме газовых закупок, которая приводит к троекратному росту цен для... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:29+0300
2025-08-01T12:29+0300
2025-08-01T12:29+0300
энергетика
газ
молдавия
украина
европа
майя санду
energocom
молдовагаз
ебрр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg
КИШИНЕВ, 1 авг — ПРАЙМ. Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло обвинил власти страны в неэффективной схеме газовых закупок, которая приводит к троекратному росту цен для потребителей. Ранее в июле премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании "Молдовагаз" займется госкомпания Energocom. "Мы покупаем тот же российский газ через посредников — втрое, а то и вчетверо дороже. Это не энергетическая безопасность, а чистое разорение: люди — без денег, экономика — уничтожена", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Оппозиционер подчеркнул, что отказ от прямых закупок через компанию "Молдовагаз" в пользу Energocom привел к росту цен, так как власти стремятся представить газ как нероссийский, используя посредников. "Газ надо было закупать летом, когда цены падали. Но летом власть была занята президентской кампанией — министры и премьер-министр ходили по дворам с листовками в поддержку Майи Санду. Теперь нам говорят: "К зиме готовы, закупили 50% объёмов". По какой цене? Коммерческая тайна. То есть покупают на наши деньги, но условия держат в секрете от нас же", - добавил Стояногло. Стояногло считает, что либерализация газового рынка Молдавии носит формальный характер — значительная часть поставщиков лишена лицензий, а альтернативные операторы исключены с рынка. "Рынок якобы либерализован, но половине реальных поставщиков отобрали лицензии. Те, кто мог бы поставить газ дешевле Energocom-а, просто выведены с рынка", — заявил экс-генпрокурор. Ранее власти Молдавии заявили о создании запасов газа на отопительный сезон. Закупками занимается государственная компания Energocom. Данные о контрактных условиях считаются конфиденциальными. Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
https://1prime.ru/20250801/ice-860195937.html
молдавия
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_bfad7a66c53bfdebdf965e059e8790ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, молдавия, украина, европа, майя санду, energocom, молдовагаз, ебрр
Энергетика, Газ, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Майя Санду, Energocom, Молдовагаз, ЕБРР
В Молдавии обвинили власти в неэффективной схеме закупок газа
Стояногло обвинил власти Молдавии в неэффективной схеме газовых закупок
КИШИНЕВ, 1 авг — ПРАЙМ. Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло обвинил власти страны в неэффективной схеме газовых закупок, которая приводит к троекратному росту цен для потребителей.
Ранее в июле премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании "Молдовагаз" займется госкомпания Energocom.
"Мы покупаем тот же российский газ через посредников — втрое, а то и вчетверо дороже. Это не энергетическая безопасность, а чистое разорение: люди — без денег, экономика — уничтожена", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Оппозиционер подчеркнул, что отказ от прямых закупок через компанию "Молдовагаз" в пользу Energocom привел к росту цен, так как власти стремятся представить газ как нероссийский, используя посредников. "Газ надо было закупать летом, когда цены падали. Но летом власть была занята президентской кампанией — министры и премьер-министр ходили по дворам с листовками в поддержку Майи Санду. Теперь нам говорят: "К зиме готовы, закупили 50% объёмов". По какой цене? Коммерческая тайна. То есть покупают на наши деньги, но условия держат в секрете от нас же", - добавил Стояногло.
Стояногло считает, что либерализация газового рынка Молдавии носит формальный характер — значительная часть поставщиков лишена лицензий, а альтернативные операторы исключены с рынка. "Рынок якобы либерализован, но половине реальных поставщиков отобрали лицензии. Те, кто мог бы поставить газ дешевле Energocom-а, просто выведены с рынка", — заявил экс-генпрокурор.
Ранее власти Молдавии заявили о создании запасов газа на отопительный сезон. Закупками занимается государственная компания Energocom. Данные о контрактных условиях считаются конфиденциальными.
Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
Биржевые цены на газ в Европе слабо меняются к расчетной цене четверга