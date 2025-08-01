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ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против РФ"
ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против РФ" - 01.08.2025, ПРАЙМ
ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против РФ"
Генеральная прокуратура РФ, требующая в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:30+0300
2025-08-01T12:30+0300
2025-08-01T12:30+0300
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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ, требующая в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против России в Гааге, отказалась от требований к одному из ответчиков – арбитру Хамиду Гарави, который взял самоотвод и вышел из этого арбитражного разбирательства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд принял частичный отказ от требований и прекратил производство по делу в этой части. Рассмотрение требований к остальным ответчикам отложено на 22 сентября в связи с отсутствием, как пояснила судья Ольга Картавая, надлежащего извещения заинтересованных лиц.
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ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против РФ"
ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против России"
МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ, требующая в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против России в Гааге, отказалась от требований к одному из ответчиков – арбитру Хамиду Гарави, который взял самоотвод и вышел из этого арбитражного разбирательства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд принял частичный отказ от требований и прекратил производство по делу в этой части. Рассмотрение требований к остальным ответчикам отложено на 22 сентября в связи с отсутствием, как пояснила судья Ольга Картавая, надлежащего извещения заинтересованных лиц.
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод