Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против РФ" - 01.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250801/genprokuratura-860209074.html
ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против РФ"
ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против РФ" - 01.08.2025, ПРАЙМ
ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против РФ"
Генеральная прокуратура РФ, требующая в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:30+0300
2025-08-01T12:30+0300
россия
москва
гаага
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg
МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ, требующая в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против России в Гааге, отказалась от требований к одному из ответчиков – арбитру Хамиду Гарави, который взял самоотвод и вышел из этого арбитражного разбирательства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд принял частичный отказ от требований и прекратил производство по делу в этой части. Рассмотрение требований к остальным ответчикам отложено на 22 сентября в связи с отсутствием, как пояснила судья Ольга Картавая, надлежащего извещения заинтересованных лиц.
https://1prime.ru/20250526/sud-857922224.html
москва
гаага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_3b0eaf7c8bcfbb8491058119236d3a3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, гаага
РОССИЯ, МОСКВА, Гаага
12:30 01.08.2025
 
ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против РФ"

ГП отказалась от иска к арбитру, вышедшему из дела "Wintershall против России"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ, требующая в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против России в Гааге, отказалась от требований к одному из ответчиков – арбитру Хамиду Гарави, который взял самоотвод и вышел из этого арбитражного разбирательства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд принял частичный отказ от требований и прекратил производство по делу в этой части. Рассмотрение требований к остальным ответчикам отложено на 22 сентября в связи с отсутствием, как пояснила судья Ольга Картавая, надлежащего извещения заинтересованных лиц.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод
26 мая, 12:57
 
РОССИЯМОСКВАГаага
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала