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В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ - 01.08.2025, ПРАЙМ
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В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ
Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T19:22+0300
2025-08-01T19:22+0300
происшествия
россия
белгородская область
всу
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БЕЛГОРОД, 1 авг - ПРАЙМ. Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе посёлка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших."Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - подчеркнул он.
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россия, белгородская область, всу
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, ВСУ
19:22 01.08.2025
 
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 1 авг - ПРАЙМ. Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе посёлка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - подчеркнул он.
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