https://1prime.ru/20250801/gladkov-860228822.html
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ
Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T19:22+0300
2025-08-01T19:22+0300
2025-08-01T19:22+0300
происшествия
россия
белгородская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045011_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_f804de9b683ab677cada667495cef2b4.jpg
БЕЛГОРОД, 1 авг - ПРАЙМ. Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе посёлка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших."Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250731/ukraina-860153286.html
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045011_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_2cf91b27f45d73621e9f0cea45ab6306.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, всу
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, ВСУ
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ
Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при атаке дрона ВСУ
БЕЛГОРОД, 1 авг - ПРАЙМ. Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе посёлка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - подчеркнул он.
Стало известно, что ждет Украину после потери Часова Яра