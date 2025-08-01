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В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ

Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T19:22+0300

2025-08-01T19:22+0300

2025-08-01T19:22+0300

происшествия

россия

белгородская область

всу

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БЕЛГОРОД, 1 авг - ПРАЙМ. Мужчина и 18-летний парень погибли в поселке Уразово Белгородской области, дрон ВСУ атаковал их, когда они шли к автобусной остановке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе посёлка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших."Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - подчеркнул он.

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белгородская область

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россия, белгородская область, всу