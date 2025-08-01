https://1prime.ru/20250801/gosduma-860186694.html

В Госдуме рассказали, кому нельзя отказать в отпуске за свой счет

В Госдуме рассказали, кому нельзя отказать в отпуске за свой счет - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кому нельзя отказать в отпуске за свой счет

Любой сотрудник может взять отпуск за свой счет, но есть категории сотрудников, которым нельзя отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например,... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T01:20+0300

2025-08-01T01:20+0300

2025-08-01T01:20+0300

общество

экономика

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860186694.jpg?1754000422

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Любой сотрудник может взять отпуск за свой счет, но есть категории сотрудников, которым нельзя отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, работающим инвалидам, пенсионерам по возрасту, ветеранам боевых действий и родителям детей-инвалидов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "Любой сотрудник может взять отпуск за свой счет. Он официально называется отпуском без сохранения заработной платы, или неоплачиваемым отпуском, или без содержания. Разрешать ли такой отпуск, и на какой срок, зависит от двух факторов: входит ли сотрудник в категории, которым нельзя отказать в свободных днях, и по какой причине нужен отпуск", - сказала Стенякина. По ее словам, есть категории сотрудников, которым нельзя отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, сюда относятся работающие инвалиды, пенсионеры по возрасту, ветераны боевых действий и войны, родители детей-инвалидов. "О последней категории хочу добавить отдельно. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, являющимися инвалидами первой группы, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней", - добавила депутат. Кроме того, Стенякина пояснила, что указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям, и перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. Она уточнила, что неоплачиваемый отпуск можно попросить в любое время, для него нет графика. "Для того, чтобы оформить отпуск за свой счет, нужно заявление сотрудника и приказ работодателя. Кстати, если сотрудник обязан уйти в отпуск, а ему отказывают, можно получить штраф: для должностных лиц, ИП и малых предприятий — от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей", - добавила политик. Отдельно Стенякина обратила внимания на недавние изменения в трудовом законодательстве, связанные с предоставлением отпуска за свой счет. "Принятые поправки изменили порядок назначения отпуска за свой счёт и добавили работникам ещё 35 дней. Президент внес изменения в ТК РФ по отпускам за свой счёт. Коррективы внесены Федеральным законом от 7 апреля 2025 №64-ФЗ О внесении изменений в статью 128 Трудового кодекса", - рассказала депутат. Теперь, по ее данным, близкие родственники военнослужащих и других силовиков, получивших ранения или серьезные заболевания при исполнении обязанностей, смогут брать до 35 дней неоплачиваемого отпуска в год для ухода за ними, а также отпуск за свой счет на то время, пока боец проходит реабилитацию общим сроком до 5 недель. "Для этого нужно будет представить медицинское заключение. Такое право распространяется на родителей, супругов и детей пострадавших военных, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов. Также закон уточняет, что в случае гибели военнослужащего или его смерти от последствий ранения, его близкие смогут взять до 14 дней неоплачиваемого отпуска", - подытожила Стенякина.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, госдума