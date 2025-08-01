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В Госдуме предложили стимулировать развитие конструкторского сектора

В Госдуме предложили стимулировать развитие конструкторского сектора - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили стимулировать развитие конструкторского сектора

Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативами по стимулированию развития... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T04:21+0300

2025-08-01T04:21+0300

2025-08-01T04:21+0300

экономика

финансы

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативами по стимулированию развития инженерно-конструкторского сектора, в частности, предлагается внедрить целевую федеральную программу создания новых конструкторских бюро при вузах и заводах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагаются комплексные меры по стимулированию развития инженерно-конструкторского сектора. Во-первых, необходимо внедрить целевую федеральную программу создания новых конструкторских бюро при ведущих университетах, научно-исследовательских институтах и промышленных предприятиях, с акцентом на интеграцию образовательных и производственных процессов", - сказано в письме. Также предлагается обеспечить государственную поддержку малых и средних инжиниринговых компаний через грантовые механизмы, налоговые льготы и субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Кроме того, депутаты считают необходимым развить сеть региональных инжиниринговых центров, стимулируя создание конструкторских бюро за пределами традиционных научно-технологических хабов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), с учетом региональных приоритетов и дефицита кадров, что позволит обеспечить децентрализацию инновационного потенциала. "Предлагаю принять срочные меры для решения проблемы технологического отставания нашей страны. Для этого необходимо предоставить масштабную поддержку конструкторским бюро, через налоговые льготы и гранты поддержать инжиниринговые компании. Крайне важно развить их не только в Москве и Петербурге, но и в других российских регионах", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что анализ текущего состояния инженерно-конструкторского сектора России вызывает серьезную озабоченность в связи сокращением научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро. По словам политика, число научно-исследовательских организаций уменьшилось с 2686 в 2000 году до 1517 в 2023 году, а конструкторских бюро – с 318 до 236. "Существуют значительные риски для национальной безопасности Российской Федерации. Среди них – технологическая зависимость, утрата ключевых компетенций в приоритетных отраслях, неконтролируемый отток высококвалифицированных специалистов за рубеж", – добавил Миронов. Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что доля России в мировых патентах сократилась почти вдвое, а расходы на гражданские исследования составляют менее 0,4% ВВП. "Мы рискуем потерять кадры, технологии и возможность создавать что-то своё", - считает депутат. Она выразила уверенность, что России необходимы не просто лаборатории, а мощные, гибкие, технологичные команды, которые смогут быстро создавать продукт и запускать его в производство. "Это вопрос технологического суверенитета, безопасности и будущего страны. Если мы не начнём сейчас, то завтра будем зависеть от того, что сделают за нас. А мы должны делать своё — качественное, надёжное, российское", - подытожила Лантратова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, сергей миронов