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В Госдуме разрабатывают законопроект о платном обучении детей иностранцев - 01.08.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме разрабатывают законопроект о платном обучении детей иностранцев
В Госдуме разрабатывают законопроект о платном обучении детей иностранцев - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме разрабатывают законопроект о платном обучении детей иностранцев
Законопроект о платном обучении детей иностранцев в школах вне зависимости от возраста и класса разрабатывается в Госдуме, заявил председатель думского комитета | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:03+0300
2025-08-01T12:03+0300
общество
россия
госдума
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Законопроект о платном обучении детей иностранцев в школах вне зависимости от возраста и класса разрабатывается в Госдуме, заявил председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму", - написал он в своем Telegram-канале. Политик отметил, что количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них должно быть ограничено тремя. "Сохраним нервы и нашим учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык, - пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе", - добавил Нилов.
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общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Госдума
12:03 01.08.2025
 
В Госдуме разрабатывают законопроект о платном обучении детей иностранцев

Депутат Нилов: законопроект о платном обучении детей иностранцев разрабатывается в ГД

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Законопроект о платном обучении детей иностранцев в школах вне зависимости от возраста и класса разрабатывается в Госдуме, заявил председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
"Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму", - написал он в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них должно быть ограничено тремя.
"Сохраним нервы и нашим учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык, - пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе", - добавил Нилов.
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