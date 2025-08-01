https://1prime.ru/20250801/gosuslugi-860220519.html

ГАИ планирует перенести большинство услуг на портал "Госуслуги Авто"

ГАИ планирует перенести большинство услуг на портал "Госуслуги Авто" - 01.08.2025, ПРАЙМ

ГАИ планирует перенести большинство услуг на портал "Госуслуги Авто"

Госавтоинспекция планирует перенести большинство услуг на портал "Госуслуги Авто", рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:30+0300

2025-08-01T15:30+0300

2025-08-01T15:30+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Госавтоинспекция планирует перенести большинство услуг на портал "Госуслуги Авто", рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. "Наша задача основная, мы сейчас перед собой это ставим, чтобы вот именно "Госуслуги" были комфортны для всех. Как можно меньше было походов в подразделения Госавтоинспекции, а вы могли все это (услуги - ред.) получить непосредственно на портале "Госуслуги Авто". Мы это сделаем в ближайшее время", - рассказал он на лекции "Новые вызовы госслужбы. Задачи для людей, процессов и технологий" на форуме "Территория смыслов". Черников отметил, можно уже сейчас на "Госуслуги Авто" оформить, например, договор купли-продажи и это "очень удобно, потому что риск от мошенничества резко сокращается".

https://1prime.ru/20250726/gosuslugi-859965495.html

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бизнес, общество , мвд