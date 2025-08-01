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Иена дорожает к доллару после выхода макростатистики
Иена дорожает к доллару после выхода макростатистики - 01.08.2025, ПРАЙМ
Иена дорожает к доллару после выхода макростатистики
Стоимость доллара к иене снижается на первых торгах августа после публикации макростатистики, инвесторы также ожидают новых данных из Европы и США,... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:07+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене снижается на первых торгах августа после публикации макростатистики, инвесторы также ожидают новых данных из Европы и США, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 7.52 мск курс доллара к иене снижается до 150,62 иены с уровня прошлого закрытия в 150,74 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время сокращается до 1,1418 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1419 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на столь же символические 0,01%, до 100,05 пункта. Согласно опубликованным ранее в пятницу официальным данным, безработица в Японии в июне осталась на майском уровне в 2,5%, как и ожидалось. При этом число безработных в стране в июне составило 1,76 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,8%) меньше значения годичной давности. В то же время индекс деловой активности в промышленности страны, по окончательным данным, в июле сократился до 48,9 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, что выше предварительной оценки в 48,8 пункта. Позднее в ходе торгов ожидается статистика деловой активности и инфляции в еврозоне, а также уровня безработицы в США, что может отразиться на стоимости евро и доллара.
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рынок, сша, европа, япония
Экономика, Рынок, США, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ
Иена дорожает к доллару после выхода макростатистики
Доллар дешевеет к иене на статданных из Европы и США
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене снижается на первых торгах августа после публикации макростатистики, инвесторы также ожидают новых данных из Европы и США, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.52 мск курс доллара к иене снижается до 150,62 иены с уровня прошлого закрытия в 150,74 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время сокращается до 1,1418 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1419 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на столь же символические 0,01%, до 100,05 пункта.
Согласно опубликованным ранее в пятницу официальным данным, безработица в Японии в июне осталась на майском уровне в 2,5%, как и ожидалось. При этом число безработных в стране в июне составило 1,76 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,8%) меньше значения годичной давности.
В то же время индекс деловой активности в промышленности страны, по окончательным данным, в июле сократился до 48,9 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, что выше предварительной оценки в 48,8 пункта.
Позднее в ходе торгов ожидается статистика деловой активности и инфляции в еврозоне, а также уровня безработицы в США, что может отразиться на стоимости евро и доллара.
Курс доллара к иене поднялся выше 150 иен за доллар