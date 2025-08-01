https://1prime.ru/20250801/iena-860189933.html

Иена дорожает к доллару после выхода макростатистики

Иена дорожает к доллару после выхода макростатистики - 01.08.2025, ПРАЙМ

Иена дорожает к доллару после выхода макростатистики

Стоимость доллара к иене снижается на первых торгах августа после публикации макростатистики, инвесторы также ожидают новых данных из Европы и США,... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T08:07+0300

2025-08-01T08:07+0300

2025-08-01T08:07+0300

экономика

рынок

сша

европа

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e840c76c084c207a19c80bcbbfe78978.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене снижается на первых торгах августа после публикации макростатистики, инвесторы также ожидают новых данных из Европы и США, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 7.52 мск курс доллара к иене снижается до 150,62 иены с уровня прошлого закрытия в 150,74 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время сокращается до 1,1418 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1419 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на столь же символические 0,01%, до 100,05 пункта. Согласно опубликованным ранее в пятницу официальным данным, безработица в Японии в июне осталась на майском уровне в 2,5%, как и ожидалось. При этом число безработных в стране в июне составило 1,76 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,8%) меньше значения годичной давности. В то же время индекс деловой активности в промышленности страны, по окончательным данным, в июле сократился до 48,9 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, что выше предварительной оценки в 48,8 пункта. Позднее в ходе торгов ожидается статистика деловой активности и инфляции в еврозоне, а также уровня безработицы в США, что может отразиться на стоимости евро и доллара.

https://1prime.ru/20250731/dollar-860163240.html

сша

европа

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, европа, япония