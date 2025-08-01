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Индекс экономической уверенности в Британии упал до рекордного минимума - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Индекс экономической уверенности в Британии упал до рекордного минимума
Индекс экономической уверенности в Британии упал до рекордного минимума - 01.08.2025, ПРАЙМ
Индекс экономической уверенности в Британии упал до рекордного минимума
Индекс экономической уверенности, измеряющий степень оптимизма владельцев бизнеса в отношении экономики Великобритании, упал до самого низкого уровня с 2016... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T11:43+0300
2025-08-01T11:43+0300
экономика
мировая экономика
финансы
великобритания
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс экономической уверенности, измеряющий степень оптимизма владельцев бизнеса в отношении экономики Великобритании, упал до самого низкого уровня с 2016 года, показало исследование британской организации Институт директоров (IoD), объединяющей руководителей британских компаний. "Индекс экономической уверенности IoD, который измеряет степень оптимизма руководителей предприятий относительно перспектив экономики Великобритании, снизился до -72 в июле 2025 года с -53 в июне. Это превышает предыдущий рекордный минимум -69, зафиксированный в апреле 2020 года, и является самым низким значением индекса с момента его введения в июле 2016 года", - говорится в пресс-релизе. Индекс рассчитывается на основе процента положительных ответов членов IoD на вопрос "Насколько оптимистично вы оцениваете экономику Великобритании в целом в течение следующих 12 месяцев?". Респонденты оценивают свои ожидания по пятибалльной шкале от "очень оптимистично" до "очень пессимистично". Шкала индекса включает значения от -100 до +100. Всего в основном опросе приняли участие 639 британских предпринимателей. Лишь 1% респондентов оценил перспективы экономики Великобритании как "очень оптимистичные", 7% - как "довольно оптимистичные". "Очень пессимистичную" оценку дали 40% участников опроса. Многие считают, что политика правительства Великобритании не приведет к экономическому росту – 85% оценили ее как "отчасти неуспешную" и "очень неуспешную". Сферы, где большее число респондентов хотели бы видеть изменения, - это налогообложение, стоимость найма, бремя регулирования, цены на энергоносители и торговые барьеры. Главный экономист организации Анна Лич объясняет такой пессимистичный взгляд действиями правительства страны. "Компании продолжают бороться с ростом издержек, вызванными, в частности, изменениями в национальной минимальной заработной плате и государственном страховании, и многие разочарованы тем, что правительство быстро повысило издержки для бизнеса, но не спешит вносить улучшения в общую деловую среду", - цитируются ее слова в пресс-релизе.
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мировая экономика, финансы, великобритания
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
11:43 01.08.2025
 
Индекс экономической уверенности в Британии упал до рекордного минимума

Индекс экономической уверенности в Британии упал до самого низкого уровня с 2016 года

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс экономической уверенности, измеряющий степень оптимизма владельцев бизнеса в отношении экономики Великобритании, упал до самого низкого уровня с 2016 года, показало исследование британской организации Институт директоров (IoD), объединяющей руководителей британских компаний.
"Индекс экономической уверенности IoD, который измеряет степень оптимизма руководителей предприятий относительно перспектив экономики Великобритании, снизился до -72 в июле 2025 года с -53 в июне. Это превышает предыдущий рекордный минимум -69, зафиксированный в апреле 2020 года, и является самым низким значением индекса с момента его введения в июле 2016 года", - говорится в пресс-релизе.
Индекс рассчитывается на основе процента положительных ответов членов IoD на вопрос "Насколько оптимистично вы оцениваете экономику Великобритании в целом в течение следующих 12 месяцев?". Респонденты оценивают свои ожидания по пятибалльной шкале от "очень оптимистично" до "очень пессимистично". Шкала индекса включает значения от -100 до +100.
Всего в основном опросе приняли участие 639 британских предпринимателей. Лишь 1% респондентов оценил перспективы экономики Великобритании как "очень оптимистичные", 7% - как "довольно оптимистичные". "Очень пессимистичную" оценку дали 40% участников опроса.
Многие считают, что политика правительства Великобритании не приведет к экономическому росту – 85% оценили ее как "отчасти неуспешную" и "очень неуспешную". Сферы, где большее число респондентов хотели бы видеть изменения, - это налогообложение, стоимость найма, бремя регулирования, цены на энергоносители и торговые барьеры.
Главный экономист организации Анна Лич объясняет такой пессимистичный взгляд действиями правительства страны.
"Компании продолжают бороться с ростом издержек, вызванными, в частности, изменениями в национальной минимальной заработной плате и государственном страховании, и многие разочарованы тем, что правительство быстро повысило издержки для бизнеса, но не спешит вносить улучшения в общую деловую среду", - цитируются ее слова в пресс-релизе.
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