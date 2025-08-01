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Индекс деловой активности в промышленности США в июле неожиданно опустился - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Индекс деловой активности в промышленности США в июле неожиданно опустился
Индекс деловой активности в промышленности США в июле неожиданно опустился - 01.08.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в промышленности США в июле неожиданно опустился
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле опустился до 48% с уровня июня в 49%, свидетельствуют данные американского Института... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T17:16+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле опустился до 48% с уровня июня в 49%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 49,5%. Индекс занятости в промышленности страны в июле при этом сократился до 43,4% с 45% месяцем ранее, а индекс цен опустился до 64,8% с 69,7% в июне. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
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мировая экономика, промышленность, сша
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, США
17:16 01.08.2025
 
Индекс деловой активности в промышленности США в июле неожиданно опустился

Индекс деловой активности в промышленности США в июле неожиданно опустился до 48%

© РИА Новости . Виктор Мельник%Указатель на Wall Street в Нью-Йорке
%Указатель на Wall Street в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Виктор Мельник
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле опустился до 48% с уровня июня в 49%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 49,5%.
Индекс занятости в промышленности страны в июле при этом сократился до 43,4% с 45% месяцем ранее, а индекс цен опустился до 64,8% с 69,7% в июне.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
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ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьСША
 
 
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