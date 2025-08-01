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В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей

В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей - 01.08.2025, ПРАЙМ

В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 47 пункта с 47,5 пункта в июне, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.08.2025, ПРАЙМ

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2025-08-01T09:08+0300

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экономика

промышленность

россия

markit

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 47 пункта с 47,5 пункта в июне, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности S&P Global в России (PMI) в июле составил 47,0 по сравнению с 47,5 в июне, что свидетельствует о существенном ухудшении состояния производственного сектора", - говорится в сообщении. "Ухудшение условий эксплуатации было самым сильным с марта 2022 года и контрастировало со средними показателями за долгосрочный период, что указывает на умеренный рост", - добавляется там. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

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промышленность, россия, markit