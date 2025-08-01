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PMI промышленности еврозоны в июле вырос до максимума за три года
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до максимума за три года - 01.08.2025, ПРАЙМ
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до максимума за три года
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле увеличился до 49,8 пункта (самого высокого... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T11:07+0300
2025-08-01T11:07+0300
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экономика
промышленность
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле увеличился до 49,8 пункта (самого высокого значения за три года) с 49,5 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.Показатель совпал с предварительной оценкой.PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, увеличился до 49,1 пункта после 49 пунктов в июне, достигнув максимума за 2 года и 11 месяцев. Предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,2 пункта.Показатель во Франции увеличился до 48,2 пункта с 48,1 пункта в июне, предварительная оценка предполагала увеличение показателя до 48,4 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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промышленность
Экономика, Промышленность
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до максимума за три года
S&P Global: индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 49,8 пункта
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле увеличился до 49,8 пункта (самого высокого значения за три года) с 49,5 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, увеличился до 49,1 пункта после 49 пунктов в июне, достигнув максимума за 2 года и 11 месяцев. Предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,2 пункта.
Показатель во Франции увеличился до 48,2 пункта с 48,1 пункта в июне, предварительная оценка предполагала увеличение показателя до 48,4 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
ВВП еврозоны вырос лучше прогноза