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Фондовые индексы Европы снижаются
Фондовые индексы Европы снижаются - 01.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются
Основные фондовые индексы Европы снижаются, французский CAC - более чем на 2%, на оценках участниками рынка попытки президента США Дональда Трампа побудить... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:18+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются, французский CAC - более чем на 2%, на оценках участниками рынка попытки президента США Дональда Трампа побудить европейские фармацевтические компании снизить цены на лекарства для продажи в Америке, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 14.12 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,58%, до 9 079,95 пункта, французский CAC 40 - на 2,17%, до 7 603,05 пункта, немецкий DAX - на 1,19% - до 23 623,37 пункта. Участники рынка продолжают следить за ходом внешнеторговых переговоров. Днем ранее, как передает агентство Рейтер, Трамп направил письма лидерам 17 крупных фармацевтических компаний, в которых изложил, как им следует снизить цены на отпускаемые по рецептам лекарства в США. После этого акции некоторых европейских фармацевтических компаний дешевеют: AstraZeneca - более чем на 3%, Novo Nordisk - почти на 1,6%. "Трамп пытается заставить эти иностранные компании снизить стоимость лекарств, импортируемых США, чтобы выровнять (торговый баланс - ред.)", - приводит Рейтер заявление аналитика Nataxis Investment Managers Мабрука Четуана (Mabrouk Chetouane). Инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Так, акции французской Teleperformance падают в цене более чем на 18% на фоне того, как компания объявила о снижении прогноза своих результатов, и теперь ожидает по итогам года роста сопоставимой выручки на нижней границе изначально установленного диапазона в 2-4%. Кроме того, бумаги глобального поставщика сельскохозяйственных продуктов Universal Universal Music Group дешевеют почти на 7% после того, как компания сообщила о том, что прибыльность по EBITDA в сегменте музыкального воспроизведения (Music Publishing) снизилась по итогам полугодия 22,4% с 22,7% за аналогичный период годом ранее.
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рынок, бизнес, торги, сша, европа, дональд трамп, dax, astrazeneca
Экономика, Рынок, Бизнес, Торги, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, DAX, AstraZeneca
Фондовые индексы Европы снижаются
Фондовые индексы Европы снижаются на письме Трампа о ценах на импортные лекарства
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются, французский CAC - более чем на 2%, на оценках участниками рынка попытки президента США Дональда Трампа побудить европейские фармацевтические компании снизить цены на лекарства для продажи в Америке, следует из биржевых данных и комментария аналитика.
По состоянию на 14.12 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,58%, до 9 079,95 пункта, французский CAC 40 - на 2,17%, до 7 603,05 пункта, немецкий DAX - на 1,19% - до 23 623,37 пункта.
Участники рынка продолжают следить за ходом внешнеторговых переговоров. Днем ранее, как передает агентство Рейтер, Трамп направил письма лидерам 17 крупных фармацевтических компаний, в которых изложил, как им следует снизить цены на отпускаемые по рецептам лекарства в США.
После этого акции некоторых европейских фармацевтических компаний дешевеют: AstraZeneca - более чем на 3%, Novo Nordisk - почти на 1,6%.
"Трамп пытается заставить эти иностранные компании снизить стоимость лекарств, импортируемых США, чтобы выровнять (торговый баланс - ред.)", - приводит Рейтер заявление аналитика Nataxis Investment Managers Мабрука Четуана (Mabrouk Chetouane).
Инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Так, акции французской Teleperformance падают в цене более чем на 18% на фоне того, как компания объявила о снижении прогноза своих результатов, и теперь ожидает по итогам года роста сопоставимой выручки на нижней границе изначально установленного диапазона в 2-4%.
Кроме того, бумаги глобального поставщика сельскохозяйственных продуктов Universal Universal Music Group дешевеют почти на 7% после того, как компания сообщила о том, что прибыльность по EBITDA в сегменте музыкального воспроизведения (Music Publishing) снизилась по итогам полугодия 22,4% с 22,7% за аналогичный период годом ранее.
Фондовые индексы Европы в основном растут в четверг