Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка - 01.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/ipoteka-860211985.html
ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка
ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка - 01.08.2025, ПРАЙМ
ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка
Госдума в приоритетном порядке в начале сессии рассмотрит законопроект о праве на получение кредитных каникул по ипотеке на срок до полутора лет при рождении... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T13:24+0300
2025-08-01T13:24+0300
экономика
финансы
банки
вячеслав володин
госдума
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/84008/05/840080586_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_319312a1a797803357b73f07253f86e0.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке в начале сессии рассмотрит законопроект о праве на получение кредитных каникул по ипотеке на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Депутаты рассмотрят законопроект в начале следующей сессии в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. В пресс-службе отметили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по финансовому рынку. "Повышение рождаемости - вопрос будущего нашей страны, ее успешного развития. Необходимо создавать все условия, чтобы многодетных семей становилось больше. Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку", - подчеркнул Володин. Документом предлагается в случае рождения или усыновления второго или последующих детей дать родителям право на получение "кредитных каникул" по ипотеке на срок до полутора лет. Сейчас при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовую отсрочку платежей, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. "В первые полтора года мама зачастую не работает, уделяя все внимание ребенку. Возможность воспользоваться ипотечными "кредитными каникулами" позволит существенно снизить финансовую нагрузку на молодую семью", - добавил председатель Госдумы.
https://1prime.ru/20250731/minfin-860158075.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84008/05/840080586_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_b608b30fb9d7ea004a3f661aae681907.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, вячеслав володин, госдума, недвижимость
Экономика, Финансы, Банки, Вячеслав Володин, Госдума, Недвижимость
13:24 01.08.2025
 
ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка

ГД рассмотрит законопроект о кредитных каникулах по ипотеке при рождении второго ребенка

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке в начале сессии рассмотрит законопроект о праве на получение кредитных каникул по ипотеке на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Депутаты рассмотрят законопроект в начале следующей сессии в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
В пресс-службе отметили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по финансовому рынку.
"Повышение рождаемости - вопрос будущего нашей страны, ее успешного развития. Необходимо создавать все условия, чтобы многодетных семей становилось больше. Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку", - подчеркнул Володин.
Документом предлагается в случае рождения или усыновления второго или последующих детей дать родителям право на получение "кредитных каникул" по ипотеке на срок до полутора лет. Сейчас при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовую отсрочку платежей, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
"В первые полтора года мама зачастую не работает, уделяя все внимание ребенку. Возможность воспользоваться ипотечными "кредитными каникулами" позволит существенно снизить финансовую нагрузку на молодую семью", - добавил председатель Госдумы.
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Более 1,5 миллиона семей с "Семейной ипотекой" улучшили жилищные условия
Вчера, 12:11
 
ЭкономикаФинансыБанкиВячеслав ВолодинГосдумаНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала