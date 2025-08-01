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ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка
ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка - 01.08.2025, ПРАЙМ
ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка
Госдума в приоритетном порядке в начале сессии рассмотрит законопроект о праве на получение кредитных каникул по ипотеке на срок до полутора лет при рождении... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T13:24+0300
2025-08-01T13:24+0300
2025-08-01T13:24+0300
экономика
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вячеслав володин
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недвижимость
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке в начале сессии рассмотрит законопроект о праве на получение кредитных каникул по ипотеке на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Депутаты рассмотрят законопроект в начале следующей сессии в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. В пресс-службе отметили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по финансовому рынку. "Повышение рождаемости - вопрос будущего нашей страны, ее успешного развития. Необходимо создавать все условия, чтобы многодетных семей становилось больше. Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку", - подчеркнул Володин. Документом предлагается в случае рождения или усыновления второго или последующих детей дать родителям право на получение "кредитных каникул" по ипотеке на срок до полутора лет. Сейчас при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовую отсрочку платежей, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. "В первые полтора года мама зачастую не работает, уделяя все внимание ребенку. Возможность воспользоваться ипотечными "кредитными каникулами" позволит существенно снизить финансовую нагрузку на молодую семью", - добавил председатель Госдумы.
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финансы, банки, вячеслав володин, госдума, недвижимость
Экономика, Финансы, Банки, Вячеслав Володин, Госдума, Недвижимость
ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка
ГД рассмотрит законопроект о кредитных каникулах по ипотеке при рождении второго ребенка
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке в начале сессии рассмотрит законопроект о праве на получение кредитных каникул по ипотеке на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Депутаты рассмотрят законопроект в начале следующей сессии в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
В пресс-службе отметили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по финансовому рынку.
"Повышение рождаемости - вопрос будущего нашей страны, ее успешного развития. Необходимо создавать все условия, чтобы многодетных семей становилось больше. Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку", - подчеркнул Володин.
Документом предлагается в случае рождения или усыновления второго или последующих детей дать родителям право на получение "кредитных каникул" по ипотеке на срок до полутора лет. Сейчас при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовую отсрочку платежей, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
"В первые полтора года мама зачастую не работает, уделяя все внимание ребенку. Возможность воспользоваться ипотечными "кредитными каникулами" позволит существенно снизить финансовую нагрузку на молодую семью", - добавил председатель Госдумы.
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