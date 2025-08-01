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Юрист рассказала, когда можно взять отпуск в августе - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказала, когда можно взять отпуск в августе
Юрист рассказала, когда можно взять отпуск в августе - 01.08.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала, когда можно взять отпуск в августе
Отпуск в августе будет вполне выгодным, но есть и более выгодные месяцы для отдыха, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T03:41+0300
2025-08-01T03:41+0300
бизнес
экономика
общество
headhunter
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Отпуск в августе будет вполне выгодным, но есть и более выгодные месяцы для отдыха, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "В третьем квартале август находится на третьем месте по денежной выгоде, поэтому в целом по производственному календарю в этот месяц брать отпуск вполне рентабельно", - сказала Владимирова. Она объяснила, что при выборе периода для отпуска стоит учитывать количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем будет выгоднее. "Однако стоит учитывать, что в сентябре и октябре количество рабочих дней увеличится, а значит, что отпуск в это время позволит минимизировать финансовые потери", - уточнила юрист.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, общество , headhunter
Бизнес, Экономика, Общество , HeadHunter
03:41 01.08.2025
 
Юрист рассказала, когда можно взять отпуск в августе

Юрист Владимирова: отпуск в августе будет вполне выгодным, но есть и более выгодные месяцы

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Отпуск в августе будет вполне выгодным, но есть и более выгодные месяцы для отдыха, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.
"В третьем квартале август находится на третьем месте по денежной выгоде, поэтому в целом по производственному календарю в этот месяц брать отпуск вполне рентабельно", - сказала Владимирова.
Она объяснила, что при выборе периода для отпуска стоит учитывать количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем будет выгоднее.
"Однако стоит учитывать, что в сентябре и октябре количество рабочих дней увеличится, а значит, что отпуск в это время позволит минимизировать финансовые потери", - уточнила юрист.
 
ЭкономикаБизнесОбществоHeadHunter
 
 
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