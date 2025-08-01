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В Калифорнии заявили, что высокие пошлины мешают развитию бизнеса

В Калифорнии заявили, что высокие пошлины мешают развитию бизнеса - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Калифорнии заявили, что высокие пошлины мешают развитию бизнеса

Высокие тарифы на импортную продукцию, вводимые администрацией США, мешают устойчивому развитию бизнеса и заставляют нервничать поставщиков, заявил РИА Новости... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T03:17+0300

2025-08-01T03:17+0300

2025-08-01T03:17+0300

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мировая экономика

сша

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южная корея

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ВАШИНГТОН, 1 авг - ПРАЙМ. Высокие тарифы на импортную продукцию, вводимые администрацией США, мешают устойчивому развитию бизнеса и заставляют нервничать поставщиков, заявил РИА Новости владелец компании Reed Printing из Калифорнии Майк Рид. "Мои поставщики нервничают. Безусловно, высокие тарифы мешают устойчивому развитию бизнеса. Люди просто боятся заключать с нами долгосрочные контракты и требуют быстрых выплат", - сказал Рид. По его словам, партнеры по бизнесу опасаются, что его компания попросту может обанкротиться в условиях нестабильного рынка и оставить после себя огромные долги. "Это реальная проблема", - сказал он. Второго апреля Трамп подписал указ о введении 10%-ных "взаимных" пошлин на импорт, отметив при этом, что более высокие ставки для 57 стран начнут действовать с 9 апреля. После того, как более 75 стран начали переговоры, США отложили введение пошлин до 9 июля. За два дня до истечения срока Трамп продлил приостановку действия повышенных пошлин до 1 августа Рид подчеркнул, что ситуация с пошлинами остается нестабильной с января. "К сожаления, я не думаю, что вскоре будет какое-то улучшение. "Волатильность просто ужасающая. Мы не знаем, чего ждать через месяц или два", - добавил он. Бизнесмен рассказал, что уже "почти подписал" контракт с поставщиком бумаги из Южной Кореи, но тот решил приостановить импорт в США из-за неопределенности с пошлинами. "Наша отрасль может принять повышение цены до определенной степени, но мы не можем жить в условиях неопределенности. Сейчас это наша главная проблема. Наши клиенты не знают, что ждать, наши поставщики нервничают", - сказал он. Рид выразил сожаление тем, что продолжающееся десятилетиями чрезмерное регулирование практически убило производство бумаги в США. По его словам, сейчас здесь этим почти никто не занимается. Он также отметил, что многие его клиенты, в частности, местные газеты, находятся далеко не в лучшем финансовом состоянии из-за ситуации на рынке. Однако, по его словам, в нынешней ситуации нет другого выбора, кроме повышения цен. "Я едва могу предупредить моих клиентов о повышении цены за 30 дней. Очень трудно не знать, сколько твоя продукция будет стоить через месяц", - сказал он. Министр финансов США Скотт Бессент в среду призвал участников рынка, компании и страны сохранять спокойствие, если определенная торговая сделка не будет заключена к крайнему сроку 1 августа. По его словам, администрация Трампа продолжит переговоры со своими торговыми партнерами в ближайшие месяцы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, сша, калифорния, южная корея, скотт бессент