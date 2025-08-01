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Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в I полугодии составил 20,8 млрд рублей - 01.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250801/kamaz-860227496.html
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в I полугодии составил 20,8 млрд рублей
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в I полугодии составил 20,8 млрд рублей - 01.08.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в I полугодии составил 20,8 млрд рублей
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составил 20,817 миллиарда рублей против прибыли в 641,136 миллиона рублей годом ранее, сообщила... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T18:20+0300
2025-08-01T18:20+0300
экономика
бизнес
финансы
сергей когогин
камаз
ростех
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составил 20,817 миллиарда рублей против прибыли в 641,136 миллиона рублей годом ранее, сообщила компания. Выручка "Камаза" за отчетный период снизилась на 18,4% в годовом выражении, составив 127,59 миллиарда рублей. Валовая прибыль при этом упала в 3,8 раза - до 2,872 миллиарда рублей, и убыток "Камаза" от продаж составил 9,438 миллиарда рублей против 697 миллионов рублей годом ранее. Краткосрочные обязательства компании увеличились за полгода на 17,6% и достигли на 30 июня 273 миллиардов рублей, долгосрочные выросли на 7,6% - до 178,365 миллиарда рублей. "Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. Однако в 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале 2024 года гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
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бизнес, финансы, сергей когогин, камаз, ростех
Экономика, Бизнес, Финансы, Сергей Когогин, Камаз, Ростех
18:20 01.08.2025
 
Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в I полугодии составил 20,8 млрд рублей

Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за полгода составил 20,817 миллиарда рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКрепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составил 20,817 миллиарда рублей против прибыли в 641,136 миллиона рублей годом ранее, сообщила компания.
Выручка "Камаза" за отчетный период снизилась на 18,4% в годовом выражении, составив 127,59 миллиарда рублей.
Валовая прибыль при этом упала в 3,8 раза - до 2,872 миллиарда рублей, и убыток "Камаза" от продаж составил 9,438 миллиарда рублей против 697 миллионов рублей годом ранее.
Краткосрочные обязательства компании увеличились за полгода на 17,6% и достигли на 30 июня 273 миллиардов рублей, долгосрочные выросли на 7,6% - до 178,365 миллиарда рублей.
"Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. Однако в 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале 2024 года гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
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