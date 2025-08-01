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Камбоджа планирует купить до 20 самолетов Boeing
Камбоджа планирует купить до 20 самолетов Boeing - 01.08.2025, ПРАЙМ
Камбоджа планирует купить до 20 самолетов Boeing
Камбоджа отменит пошлины на американские товары и планирует приобрести до 20 самолетов Boeing, чтобы сократить дефицит торгового баланса со США, сообщил... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T07:49+0300
2025-08-01T07:49+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Камбоджа отменит пошлины на американские товары и планирует приобрести до 20 самолетов Boeing, чтобы сократить дефицит торгового баланса со США, сообщил вице-премьер камбоджийского правительства Сун Чантол.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении пошлины в размере 19% на импорт из Камбоджи и соседнего Таиланда. Это меньше, чем первоначально предлагавшиеся 36% для обеих стран.
Как заявил вице-премьер в интервью агентству Блумберг, национальный авиаперевозчик Air Cambodia ведет переговоры о покупке десяти самолетов Boeing 737 Max с опцией дополнительного приобретения еще десяти.
По данным ресурса Planespotters.net, в настоящее время в парке Air Cambodia всего шесть самолетов.
Обязательство закупить самолёты у Boeing может разочаровать китайского конкурента, Commercial Aircraft Corporation of China. Компания, известная как Comac, активно лоббировала в Камбодже продажу собственных самолетов C919, сообщает агентство.
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бизнес, камбоджа, сша, таиланд, дональд трамп, boeing
Бизнес, КАМБОДЖА, США, ТАИЛАНД, Дональд Трамп, Boeing
Камбоджа планирует купить до 20 самолетов Boeing
Вице-премьер Чантол: Камбоджа планирует купить до 20 самолетов Boeing
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Камбоджа отменит пошлины на американские товары и планирует приобрести до 20 самолетов Boeing, чтобы сократить дефицит торгового баланса со США, сообщил вице-премьер камбоджийского правительства Сун Чантол.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении пошлины в размере 19% на импорт из Камбоджи и соседнего Таиланда. Это меньше, чем первоначально предлагавшиеся 36% для обеих стран.
Как заявил вице-премьер в интервью агентству Блумберг, национальный авиаперевозчик Air Cambodia ведет переговоры о покупке десяти самолетов Boeing 737 Max с опцией дополнительного приобретения еще десяти.
По данным ресурса Planespotters.net, в настоящее время в парке Air Cambodia всего шесть самолетов.
Обязательство закупить самолёты у Boeing может разочаровать китайского конкурента, Commercial Aircraft Corporation of China. Компания, известная как Comac, активно лоббировала в Камбодже продажу собственных самолетов C919, сообщает агентство.