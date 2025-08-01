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На Камчатке выявили серьезные недостатки в работе терминала аэропорта - 01.08.2025, ПРАЙМ
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На Камчатке выявили серьезные недостатки в работе терминала аэропорта
На Камчатке выявили серьезные недостатки в работе терминала аэропорта - 01.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке выявили серьезные недостатки в работе терминала аэропорта
Серьезные недостатки выявлены в работе нового терминала аэропорта на Камчатке после мощного землетрясения в среду, сообщил губернатор края Владимир Солодов. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T06:06+0300
2025-08-01T06:06+0300
камчатка
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - ПРАЙМ. Серьезные недостатки выявлены в работе нового терминала аэропорта на Камчатке после мощного землетрясения в среду, сообщил губернатор края Владимир Солодов. В пятницу Солодов проверил устранение замечаний в работе нового терминала аэропорта на Камчатке. "Землетрясение 30 июля выявило серьезные недостатки в работе нового терминала аэропорта. Считаю, что это вопиющий провал в обеспечении безопасности — декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей", - написал Солодов в своем Telegram-канале. Также он отметил, что недостаточная готовность персонала к работе в условиях ЧС абсолютно неприемлема и недопустима. "Будем добиваться, чтобы каждый сотрудник аэропорта в экстренных ситуациях проявлял такое же хладнокровие и профессионализм, как наши медики во время операций", - добавил он и подчеркнул, что лично проконтролирует каждый этап устранения этих недоработок. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Во время землетрясения на Камчатке один человек получил травму в аэропорту.
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камчатка
КАМЧАТКА
06:06 01.08.2025
 
На Камчатке выявили серьезные недостатки в работе терминала аэропорта

Солодов: в работе нового терминала аэропорта на Камчатке выявили серьезные недостатки

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УЛАН-УДЭ, 1 авг - ПРАЙМ. Серьезные недостатки выявлены в работе нового терминала аэропорта на Камчатке после мощного землетрясения в среду, сообщил губернатор края Владимир Солодов.
В пятницу Солодов проверил устранение замечаний в работе нового терминала аэропорта на Камчатке.
"Землетрясение 30 июля выявило серьезные недостатки в работе нового терминала аэропорта. Считаю, что это вопиющий провал в обеспечении безопасности — декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей", - написал Солодов в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что недостаточная готовность персонала к работе в условиях ЧС абсолютно неприемлема и недопустима.
"Будем добиваться, чтобы каждый сотрудник аэропорта в экстренных ситуациях проявлял такое же хладнокровие и профессионализм, как наши медики во время операций", - добавил он и подчеркнул, что лично проконтролирует каждый этап устранения этих недоработок.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Во время землетрясения на Камчатке один человек получил травму в аэропорту.
 
КАМЧАТКА
 
 
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