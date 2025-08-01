https://1prime.ru/20250801/kamchatka-860188269.html

На Камчатке выявили серьезные недостатки в работе терминала аэропорта

На Камчатке выявили серьезные недостатки в работе терминала аэропорта - 01.08.2025, ПРАЙМ

На Камчатке выявили серьезные недостатки в работе терминала аэропорта

Серьезные недостатки выявлены в работе нового терминала аэропорта на Камчатке после мощного землетрясения в среду, сообщил губернатор края Владимир Солодов. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T06:06+0300

2025-08-01T06:06+0300

2025-08-01T06:06+0300

камчатка

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860188269.jpg?1754017606

УЛАН-УДЭ, 1 авг - ПРАЙМ. Серьезные недостатки выявлены в работе нового терминала аэропорта на Камчатке после мощного землетрясения в среду, сообщил губернатор края Владимир Солодов. В пятницу Солодов проверил устранение замечаний в работе нового терминала аэропорта на Камчатке. "Землетрясение 30 июля выявило серьезные недостатки в работе нового терминала аэропорта. Считаю, что это вопиющий провал в обеспечении безопасности — декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей", - написал Солодов в своем Telegram-канале. Также он отметил, что недостаточная готовность персонала к работе в условиях ЧС абсолютно неприемлема и недопустима. "Будем добиваться, чтобы каждый сотрудник аэропорта в экстренных ситуациях проявлял такое же хладнокровие и профессионализм, как наши медики во время операций", - добавил он и подчеркнул, что лично проконтролирует каждый этап устранения этих недоработок. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Во время землетрясения на Камчатке один человек получил травму в аэропорту.

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камчатка