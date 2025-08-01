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В Канаде заявили, что разочарованы повышением пошлин США

В Канаде заявили, что разочарованы повышением пошлин США - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Канаде заявили, что разочарованы повышением пошлин США

Канадское правительство разочаровано указом президента США Дональда Трампа о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа, но Оттава... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T09:00+0300

2025-08-01T09:00+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Канадское правительство разочаровано указом президента США Дональда Трампа о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа, но Оттава по-прежнему привержена торговому соглашению с Мексикой и США USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни. Белый дом сообщил ранее, что Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы. "Президент Трамп заявил, что США повысят свои пошлины до 35% на те канадские экспортные поставки, которые не охватывает соглашение между Канадой, США и Мексикой, или CUSMA (канадское название USMCA - ред.). Хотя правительство Канады разочаровано этим шагом, мы по-прежнему привержены CUSMA", - говорится в заявлении, размещенном на странице Карни в соцсети X. По словам премьера, меры США серьезно повлияют на такие сектора канадской экономики, как древесина, сталь, алюминий и автомобили. Карни пообещал, что для этих секторов правительство предпримет действия, чтобы защитить канадские рабочие места, покупать канадские товары, инвестировать в промышленную конкурентоспособность страны и диверсифицировать ее экспортные рынки. По словам Карни, на Канаду приходится всего 1% трафика фентанила в США, и она активно работает над дальнейшим сокращением этого объема. Премьер добавил, что Канада продолжит вести переговоры с США по торговым отношениям между странами. Ранее Трамп после объявления со стороны Карни намерения признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, канада, мексика, марк карни, дональд трамп