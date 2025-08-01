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В Канаде заявили, что разочарованы повышением пошлин США - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Канаде заявили, что разочарованы повышением пошлин США
В Канаде заявили, что разочарованы повышением пошлин США - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Канаде заявили, что разочарованы повышением пошлин США
Канадское правительство разочаровано указом президента США Дональда Трампа о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа, но Оттава... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T09:00+0300
2025-08-01T09:00+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Канадское правительство разочаровано указом президента США Дональда Трампа о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа, но Оттава по-прежнему привержена торговому соглашению с Мексикой и США USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни. Белый дом сообщил ранее, что Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы. "Президент Трамп заявил, что США повысят свои пошлины до 35% на те канадские экспортные поставки, которые не охватывает соглашение между Канадой, США и Мексикой, или CUSMA (канадское название USMCA - ред.). Хотя правительство Канады разочаровано этим шагом, мы по-прежнему привержены CUSMA", - говорится в заявлении, размещенном на странице Карни в соцсети X. По словам премьера, меры США серьезно повлияют на такие сектора канадской экономики, как древесина, сталь, алюминий и автомобили. Карни пообещал, что для этих секторов правительство предпримет действия, чтобы защитить канадские рабочие места, покупать канадские товары, инвестировать в промышленную конкурентоспособность страны и диверсифицировать ее экспортные рынки. По словам Карни, на Канаду приходится всего 1% трафика фентанила в США, и она активно работает над дальнейшим сокращением этого объема. Премьер добавил, что Канада продолжит вести переговоры с США по торговым отношениям между странами. Ранее Трамп после объявления со стороны Карни намерения признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку.
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сша, канада, мексика, марк карни, дональд трамп
Экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Марк Карни, Дональд Трамп
09:00 01.08.2025
 
В Канаде заявили, что разочарованы повышением пошлин США

Премьер Карни: правительство Канады разочаровано указом Трампа о повышении пошлин

© AFP / Lars HagbergФлаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада
Флаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© AFP / Lars Hagberg
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Канадское правительство разочаровано указом президента США Дональда Трампа о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа, но Оттава по-прежнему привержена торговому соглашению с Мексикой и США USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни.
Белый дом сообщил ранее, что Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы.
"Президент Трамп заявил, что США повысят свои пошлины до 35% на те канадские экспортные поставки, которые не охватывает соглашение между Канадой, США и Мексикой, или CUSMA (канадское название USMCA - ред.). Хотя правительство Канады разочаровано этим шагом, мы по-прежнему привержены CUSMA", - говорится в заявлении, размещенном на странице Карни в соцсети X.
По словам премьера, меры США серьезно повлияют на такие сектора канадской экономики, как древесина, сталь, алюминий и автомобили. Карни пообещал, что для этих секторов правительство предпримет действия, чтобы защитить канадские рабочие места, покупать канадские товары, инвестировать в промышленную конкурентоспособность страны и диверсифицировать ее экспортные рынки.
По словам Карни, на Канаду приходится всего 1% трафика фентанила в США, и она активно работает над дальнейшим сокращением этого объема.
Премьер добавил, что Канада продолжит вести переговоры с США по торговым отношениям между странами.
Ранее Трамп после объявления со стороны Карни намерения признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку.
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ЭкономикаСШАКАНАДАМЕКСИКАМарк КарниДональд Трамп
 
 
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