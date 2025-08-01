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СМИ: ни один ребенок в Британии не получил имя "Кир" в 2024 году
СМИ: ни один ребенок в Британии не получил имя "Кир" в 2024 году - 01.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: ни один ребенок в Британии не получил имя "Кир" в 2024 году
Ни один ребенок в Англии или Уэльсе в 2024 году впервые с начала ведения статистики не получил имя "Кир" после прихода к власти лидера лейбористов Кира... | 01.08.2025, ПРАЙМ
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ЛОНДОН, 1 авг - ПРАЙМ. Ни один ребенок в Англии или Уэльсе в 2024 году впервые с начала ведения статистики не получил имя "Кир" после прихода к власти лидера лейбористов Кира Стармера, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные британского Бюро национальной статистики (ONS). "Впервые за все время никто из родителей не решился дать новорожденному имя лидера лейбористов в прошлом году, что совпало с избранием сэра Кира Стармера премьер-министром", - сказано в статье. Отмечается, что до этого в 2023 году четыре ребенка получили имя "Кир". Самого премьера нарекли "Киром" в честь первого лидера Лейбористской партии в парламенте Кира Харди. Как признавался премьер, сейчас ему нравится это имя, однако в школьные годы все было не так. При этом Стармер говорил, что он ненавидит свое второе имя — Родни. В начале июле газета Times сообщила со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром More in Common, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг рекордно низкого значения (-43) за всё время его пребывания в должности. Уровень поддержки лейбориста был положительным только непосредственно после его избрания, тогда это значение было равно 11, но почти сразу же показатель упал до отрицательных цифр.
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общество , англия, уэльс, великобритания, кир стармер
Политика, Общество , Англия, Уэльс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер
СМИ: ни один ребенок в Британии не получил имя "Кир" в 2024 году
Telegraph: британцы решили не давать детям имя пришедшего к власти Кира Стармера
ЛОНДОН, 1 авг - ПРАЙМ. Ни один ребенок в Англии или Уэльсе в 2024 году впервые с начала ведения статистики не получил имя "Кир" после прихода к власти лидера лейбористов Кира Стармера, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные британского Бюро национальной статистики (ONS).
"Впервые за все время никто из родителей не решился дать новорожденному имя лидера лейбористов в прошлом году, что совпало с избранием сэра Кира Стармера премьер-министром", - сказано в статье.
Отмечается, что до этого в 2023 году четыре ребенка получили имя "Кир".
Самого премьера нарекли "Киром" в честь первого лидера Лейбористской партии в парламенте Кира Харди. Как признавался премьер, сейчас ему нравится это имя, однако в школьные годы все было не так. При этом Стармер говорил, что он ненавидит свое второе имя — Родни.
В начале июле газета Times сообщила со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром More in Common, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг рекордно низкого значения (-43) за всё время его пребывания в должности. Уровень поддержки лейбориста был положительным только непосредственно после его избрания, тогда это значение было равно 11, но почти сразу же показатель упал до отрицательных цифр.
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