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Китай на параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты

Китай на параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты - 01.08.2025, ПРАЙМ

Китай на параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты

Армия Китая на военном параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты и новые беспилотники, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T05:18+0300

2025-08-01T05:18+0300

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ПЕКИН, 1 авг – ПРАЙМ. Армия Китая на военном параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты и новые беспилотники, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. "Надеюсь увидеть не только уже дебютировавший истребитель J-35A, но и новые виды вооружения, такие как гиперзвуковые ракеты и беспилотные системы", - приводит слова эксперта китайская государственная газета Global Times. По словам Сун Чжунпина, новое вооружение продемонстрирует достижения Китая в области национальной обороны, будут служить сдерживающим фактором для враждебных сил, поспособствует защите суверенитета, безопасности и интересов развития КНР. Ранее агентство Синьхуа сообщало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, будут охватывать полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также с огневыми ударами и комплексной поддержкой. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

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китай, пекин, кнр, юрий ушаков, владимир путин, global times