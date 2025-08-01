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МИД КНР назвал США киберугрозой номер один для Китая

МИД КНР назвал США киберугрозой номер один для Китая - 01.08.2025, ПРАЙМ

МИД КНР назвал США киберугрозой номер один для Китая

США представляют для Китая наибольшую угрозу в сфере кибербезопасности, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T10:53+0300

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ПЕКИН, 1 авг – ПРАЙМ. США представляют для Китая наибольшую угрозу в сфере кибербезопасности, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. 1 августа в ассоциации кибербезопасности КНР заявили, что спецслужбы США в последние годы усилили кибератаки на высокотехнологичные военные университеты и научно-исследовательских институты Китая с целью хищения секретной информации. "Это последнее свидетельство злонамеренных кибератак властей США на Китай, в очередной раз демонстрирующее, что США являются киберугрозой номер один для Китая", - сказал дипломат, комментируя соответствующую информацию. По его словам, США также используют своих союзников в Европе и в соседних с Китаем странах в качестве "плацдармов для вредоносной кибердеятельности" против КНР. Го Цзякунь подчеркнул, что Китай продолжит принимать необходимые меры для обеспечения кибербезопасности страны. В ассоциация кибербезопасности КНР, ссылаясь на данные китайского государственного центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете (CNCERT), отмечали, что в последнее время американские спецслужбы пытаются похитить конфиденциальную информацию, такую как данные научных исследований военного назначения или основные производственные данные из отделов проектирования, НИОКР и производства. "Атаки стали более целенаправленными, а их методы - более скрытными, что представляет серьёзную угрозу безопасности исследований и производства, а также национальной безопасности оборонной и военной промышленности Китая", - говорилось в заявлении. Как уточнили в ассоциации, в 2024 году иностранные государственные группы совершили более 600 целенаправленных кибератак на ключевые китайские объекты, причём основной целью была оборонная промышленность.

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технологии, китай, сша, европа